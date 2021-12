Κόσμος

Κονγκό: Καμικάζι αυτοκτονίας σκόρπισε τον θάνατο σε εστιατόριο

Η επίθεση αποδίδεται σε τζιχαντιστική οργάνωση και ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν και παιδιά.

Βομβιστής-καμικάζι σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκατρείς πυροδοτώντας τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος μέσα σε μπαρ-εστιατόριο στην πόλη Μπένι, στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, με τις αρχές της περιοχής να επιρρίπτουν την ευθύνη για την ενέργεια στην τζιχαντιστική οργάνωση Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (Allied Democratic Forces, ADF).

Η ADF, οργάνωση που θεωρείται η πιο επικίνδυνη στη ΛΔ Κονγκό, κατηγορείται επίσης από τις αρχές στην Ουγκάντα για πρόσφατες επιθέσεις στην επικράτειά της, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Το ΙΚ παρουσιάζει την ADF ως αντιπρόσωπό του στην «επαρχία» του «χαλιφάτου» του στην κεντρική Αφρική, την αποκαλεί Ισλαμικό Κράτος στην Κεντρική Αφρική (ΙΚΚΑ).

«Ο καμικάζι, που εμποδίστηκε από φύλακες να μπει στο γεμάτο πελάτες μπαρ, πυροδότησε τη βόμβα στην είσοδο. Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων είναι έξι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου του καμικάζι, και 13 τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία», ανέφερε ο υποστράτηγος Σιλβέν Εκένγκε, εκπρόσωπος της στρατιωτικής κυβέρνησης του Βόρειου Κίβου, σε ανακοίνωση Τύπου με την οποία επέρριψε την ευθύνη στην ADF.

Μερικά λεπτά μετά την έκρηξη, ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου διέκρινε τρία διαμελισμένα πτώματα. Η δημαρχία στην Μπένι κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, εξαιτίας του φόβου πως θα διαπράττονταν κι άλλες επιθέσεις.

Πηγή προσκείμενη στις δημοτικές αρχές της Μπένι είπε ότι ανάμεσα τους νεκρούς «δύο ήταν παιδιά».

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι δύο αντιδήμαρχοι κοινοτήτων, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Οι τρομοκράτες της ADF» έχουν πλέον «ενεργοποιήσει πυρήνες τους εν υπνώσει στην πόλη Μπένι» για να διαπράττουν επιθέσεις «εναντίον ειρηνικών πολιτών», πάντα κατά τις δημοτικές αρχές.

Η βόμβα εξερράγη μέσα στο μπαρ-εστιατόριο «In Box», στο κέντρο της πόλης, όπου περίπου τριάντα άνθρωποι γιόρταζαν τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με δύο αυτόπτες μάρτυρες.

Οι επαρχίες Βόρειο Κίβου και Ιτούρι έχουν κηρυχθεί από τον Μάιο σε κατάσταση πολιορκίας, εξαιρετικό μέτρο που δίνει υπερεξουσίες στον στρατό αλλά δεν έχει επιτρέψει, μέχρι στιγμής, να μπει τέλος στη δράση των ένοπλων οργανώσεων εκεί.

Στις δύο επαρχίες διεξάγουν από την 30ή Νοεμβρίου κοινές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας οι ένοπλες δυνάμεις της ΛΔ Κονγκό και της Ουγκάντας εναντίον θέσεων των ADF.

Αρχικά, η οργάνωση αποτελούσε συμμαχία ανταρτών από την Ουγκάντα, στην πλειονότητά τους μουσουλμάνων, που εναντιώνονταν στον πρόεδρο Γιοουέρι Μουσέβενι.

Εγκαταστάθηκε στη ΛΔ Κονγκό το 1995 και πλέον έχει μετατραπεί στη φονικότερη από τις αρκετές ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην περιοχή. Της προσάπτεται η ευθύνη για πάνω από χίλιους θανάτους την τελευταία δεκαετία, καθώς και για βομβιστικές ενέργειες στην Καμπάλα, την πρωτεύουσα της Ουγκάντας.

Την 11η Μαρτίου, οι ΗΠΑ ενέταξαν την ADF στον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων» τον οποίο καταρτίζουν, τονίζοντας πως συνδέεται με το ΙΚ.

