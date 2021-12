Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επικοινώνησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και του ευχήθηκε καλή ανάρρωση.

Ο Παναγιώτατος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ευχαρίστησε την κυρία Σακελλαροπούλου για το έντονο ενδιαφέρον της για την πορεία της υγείας του, καθώς και ακόμη μία φορά για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία που του επεφύλαξε στο Προεδρικό Μέγαρο τον περασμένο μήνα, όταν επισκέφθηκε την Αθήνα. Της αντευχήθηκε εγκαρδίως και της ζήτησε να μεταφέρει προς τον ευσεβή ελληνικό λαό τις πατρικές ευχές και την Πατριαρχική του ευλογία για το 2022.

