Κόσμος

Γαλλία: Κατασχέθηκε 1 τόνος κοκαΐνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γαλλικές Αρχές επιβεβαίωσαν την πληροφορία που αποκάλυψε η εφημερίδα Le Figaro.

Πάνω από ένας τόνος κοκαΐνη που είχε παραχθεί στην Κολομβία κατασχέθηκε την περασμένη Τετάρτη από την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών κοντά στο λιμάνι της Χάβρης (βορειοδυτική Γαλλία), δήλωσε πηγή προσκείμενη στην αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία που δημοσίευσε πρώτη η εφημερίδα Le Figaro.

Αρκετά πρόσωπα που φέρονται να ενέχονται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών συνελήφθησαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, τελωνειακοί κατέσχεσαν φορτίο 1,5 τόνου κοκαΐνης κρυμμένο σε εμπορευματοκιβώτιο που διερχόταν από το ίδιο λιμάνι, ο τελικός προορισμός του οποίου δεν είναι γνωστός.

Οι γαλλικές αρχές κατέσχεσαν 18 τόνους κοκαΐνης μέσα στο 2021, έναντι 13 το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της Figaro που επιβεβαίωσε η πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 159 σημεία της χώρας

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Τρίτη

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Μειώθηκε στο μισό ο χρόνος της καραντίνας για τους ασυμπτωματικούς ασθενείς