Αθλητισμός: ποιοι “έφυγαν” το 2021

Αρκετές και σημαντικές ήταν οι απώλειες από τον χώρο του αθλητισμού στην Ελλάδα και στον κόσμο, μέσα στην χρονιά.

(Μίμης Στεφανάκιος)

Ο αθλητισμός στην Ελλάδα και στον κόσμο αποχαιρέτησε και το 2021 ανθρώπους που διακρίθηκαν και αγαπήθηκαν στην διάρκεια της καριέρας τους. Αθλητές, προπονητές, παράγοντες. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και το 2021 φέρνει μια μακρά λίστα με ανθρώπους του αθλητισμού που έφυγαν από τη ζωή.

Από τον Ντούσαν Ίβκοβιτς έως τον Στέφαν Γέλοβατς και τον Γκόραν Σόμπιν, από τον Γκερντ Μίλερ, τον Τζίμι Γκριβς, τον Λούκε στον Μίμη Στεφανάκο και από τον πρώην πρόεδρο της ΔΟΕ, Ζακ Ρογκ, στον πρώην πρόεδρο της Μαρσέιγ, Μπερνάρ Ταπί, και από τον Ιμπέρ Οριόλ, τον Λέον Σπινκς, τον Ίβο Τρούμπιτς και τον Μπατζ Πάτι, έμελλε να είναι αυτή η τελευταία χρονιά της ζωής τους.

Aνάμεσα σε αυτούς που «έφυγαν» από τον χώρο του αθλητισμού μέσα στο 2021 είναι και οι:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Πολ Ουέστφαλ (70 ετών/2.1): Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, μέλος του Hall of Fame (Σέλτικς, Σανς) και προπονητής (Σακραμέντο Κινγκς).

Ναοχίρο Ικάντα (80/3.1): Ιάπωνας αθλητής του βόλεϊ, «ασημένιος» (1968) και «χάλκινος» (1964) Ολυμπιονίκης.

Κόλιν Μπελ (74/5.1): Βρετανός ποδοσφαιριστής (Μάντσεστερ Σίτι), μέλος της εθνική Αγγλίας 1968-75, που αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970.

Ουίλιαμ Ουίνταμ (94/5.1): Βρετανός κωπηλάτης, πρωταθλητής Ευρώπης στην οκτάκωπο (1951).

Βλαντιμίρ Κισελιόφ (64/7.1): Ουκρανός σφυροβόλος, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1980 με την Σοβιετική Ένωση).

Ιμπέρ Οριόλ (68/10.1): Γάλλος οδηγός αυτοκινήτου, νικητής του Ράλι Ντακάρ (1981, 1983, 1992)

Νταβίτ Καχαλεϊσβίλι (49/11.1): Γεωργιανός τζουντόκα, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1992 στα +95 κιλά).

Καθλίν Χεντλ (55/11.1): Καναδή «χρυσή» Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας (1992 στη δίκωπο χωρίς πηδαλιούχο και στην οκτάκωπο, 1996 στο διπλό σκιφ, «χάλκινη» το 1996 στο τετραπλό σκιφ).

Μπερντ Κάνενμπεργκ (78/13.1): Γερμανός δρομέας, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ (1972-78) και «χρυσός» Ολυμπιονίκης με τη Δυτική Γερμανία (1972) στα 50 χλμ. βάδην.

Ζοέλ Ρομπέρ (77/13.1): Βέλγος, έξι φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του μότοκρος (1964, 1968-72).

Λεωνίδας Πελεκανάκης (58/14.1): Έλληνας Ολυμπιονίκης της ιστιοπλοΐας (6ος το 1984 στην κατηγορία Star).

Χενκ Άαρον (86/22.1): Αμερικανός παίκτης του μπέιζμπολ, μέλος του Hall of Fame και ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα.

Μαργκίτα Γκούμελ (79/26.1): Γερμανίδα «χρυσή» Ολυμπιονίκης της σφαιροβολίας (1968 και «ασημένια» το 1972 με την Ανατολική Γερμανία), πρωταθλήτρια Ευρώπης στον κλειστό στίβο (1966).

Γιόζεφ Βένγκλος (84/27.1): Σλοβάκος προπονητής ποδοσφαίρου, υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικότερες φιγούρες των ευρωπαϊκών γηπέδων στις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Αντριάν Κάμπος (60/28.1): Οδηγός της Φόρμουλα Ένα και προσωπικότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ισπανία. Ο Κάμπος αγωνίστηκε μεταξύ 1987 και 1988 συνολικά σε 17 αγώνες της Φόρμουλα Ένα με τη Minardi, με τη 14η θέση στο ισπανικό γκραν πρι του 1987 να είναι το καλύτερο αποτέλεσμά του.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ταμάρα Ρίλοβα (89/1.2): Σοβιετική παγοδρόμος ταχύτητας, «χάλκινη» Ολυμπιονίκης (1960 στα 1.000 μέτρα) και παγκόσμια πρωταθλήτρια (1959).

Ρίσαρντ Σουρκόφσκι (75/1.2): Πολωνός «αργυρός» Ολυμπιονίκης της ποδηλασίας δρόμου (1972, 1976 στον ομαδικό αγώνα δρόμου) και παγκόσμιος πρωταθλητής (1973, 1975).

Αλμπάν Βερμές (63/3.2): Ούγγρος κολυμβητής, «αργυρός» Ολυμπιονίκης (1980 στα 200 μέτρα πρόσθιο).

Τόνι Τρέιμπερτ (90/3.2): Δύο φορές Νο. 1 στην παγκόσμια κατάταξη στο τένις ανδρών, το 1953 και το 1955, και κάτοχος συνολικά δέκα τίτλων σε τουρνουά γκραν σλαμ (πέντε στο απλό και πέντε στο διπλό), ενώ κατέκτησε πέντε από τους τίτλους του σε μια μόνο χρονιά, το 1955.

Νταϊάν Ντάρχαμ (52/4.2): Η πρώτη Αφροαμερικανή που κατέκτησε τίτλο στο εθνικό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής των ΗΠΑ και πρωτοπόρος στο άθλημα, γνωστή για τον συνδυασμό δεξιοτήτων, καλλιτεχνικής έκφρασης και δύναμης στο ταπί.

Λέον Σπινκς (67/5.2): Αμερικανός πυγμάχος, πρωταθλητής βαρέων βαρών (1978, νικώντας τον Μοχάμεντ Άλι), «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1976 στην κατηγορία ελαφρών βαρέων βαρών).

Λέσλι Λέινγκ (95/7.2): Τζαμαϊκανός «χρυσός» Ολυμπιονίκης του στίβου (1952 στη σκυταλοδρομία 4Χ400 μέτρων).

Μάριο Οσμπέν (70/7.2): Χιλιανός ποδοσφαιριστής (Κόλο Κόλο, εθνική Χιλής). Στυμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982 και το 1991 αναδείχθηκε Χιλιανός ποδοσφαιριστής της χρονιάς.

Ενρίκε Πέρεθ Ντίαθ «Πατσίν» (82/10.2): Ισπανός ποδοσφαιριστής (Ρεάλ Μαδρίτης, εθνική Ισπανίας), συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1962. Στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης (1960, 1966) ως παίκτης με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ακολούθησε καριέρα προπονητή.

Κώστας Βοσταντζόγλου (72/11.2): Έλληνας κολυμβητής, Πανελληνιονίκης στα 200 μ. πεταλούδα (1968), μέλος της εθνικής Ελλάδας και αθλητής υδατοσφαίρισης, εικαστικός και θεατρικός συγγραφέας.

Λεοπόλδο Λούκε (71/15.2): Αργεντινός ποδοσφαιριστής (Ρίβερ Πλέιτ 1975-80), κατέκτησε το 1978 το Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Αργεντινής (1975-81), ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του Copa America (1975).

Τζιανλουίτζι Σακάρο (82/17.2): Ιταλός «χρυσός» Ολυμπιονίκης της ξιφασκίας στο ομαδικό του ξίφους μονομαχίας (το 1960, 2ος το 1964) και 3ος στο ατομικό.

Άρθουρ Κουκ (92/21.2): Αμερικανός «χρυσός» Ολυμπιονίκης της σκοποβολής (1948 στα 50 μ. τουφέκι).

Αντρέ Ντιφρές (94/21.2): Γάλλος ποδηλάτης, παγκόσμιος πρωταθλητής του cyclo-cross στον αγώνα ελίτ.

Ζλάτκο Σαράτσεβιτς (59/22.2): Θρυλικός Γιουγκοσλάβος-Κροάτης παίκτης και προπονητής χάντμπολ. Η καριέρα του διήρκεσε τρεις δεκαετίες, όπου κατέκτησε ένα χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1986 και ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο το 1988 με τη Γιουγκοσλαβία. Αργότερα ήταν βασικό στέλεχος στα πρώτα βήματα της Κροατίας στο διεθνές χάντμπολ, κατακτώντας ένα ιστορικό χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο με την εθνική ομάδα στην Ατλάντα το 1996.

Φάουστο Γκρεζίνι (60/23.2): Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής μοτοσικλέτας (1985, 1987).

Ατσούσι Μιγιάγκι (89/24.2): Ιάπωνας τενίστας, νικητής στο διπλό του US Open (1955).

Αλεξάντρ Κλέπικοφ (70/26.2): Ρώσος κωπηλάτης, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1976) και παγκόσμιος πρωταθλητής (1975) στην τετράκωπο με πηδαλιούχο.

Λαντισλάβα Μπάκανιτς (96/26.2): Αμερικανίδα γυμνάστρια, «χάλκινη» Ολυμπιονίκης (1948 στο σύνθετο ομαδικό).

Αλφρέντο Κιντάνα (32/26.2): Τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας χάντμπολ της Πορτογαλίας, πέθανε μετά από καρδιακή και αναπνευστική ανακοπή, την οποία υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Αν Κέισι (82/1.3): Μία από τις κορυφαίες αθλήτριες πάλης, από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έως τη δεκαετία του 1970. Η καριέρα της "Panther Girl" στην πάλη ξεκίνησε στην πραγματικότητα ενώ εργαζόταν ως γραμματέας και πωλήτρια εισιτηρίων στην Αλαμπάμα το 1962. Η Κέισι έκανε το ντεμπούτο της αργότερα εκείνη τη χρονιά.

Ζλάτκο Κράνιτσαρ (64/1.3): Κροάτης ποδοσφαιριστής (Ντιναμό Ζάγκρεμπ). Αγωνίστηκε σε εθνική Γιουγκοσλαβίας (1977-83) και εθνική Κροατίας (1990), ενώ ήταν προπονητής στην εθνική Κροατίας (2004-06).

Μιχαΐλ Στουντενέτσκι (86/1.3): Ρώσος καλαθοσφαιριστής, «αργυρός» Ολυμπιονίκης (1956), πρωταθλητής Ευρώπης (1957,1959).

Λουτσιάνο Καπικιόνι (75/2.3): Ένας από τους σημαντικότερους μάνατζερ στο χώρο του μπάσκετ. Υπήρξε ατζέντης παικτών όπως οι Τόνι Κούκοτς, Άρβιντας Σαμπόνις, Μανού Τζινόμπιλι, Σάσα Ντανίλοβιτς, ενώ είχε εκπροσωπήσει και τον Θοδωρή Παπαλουκά.

Αντόν Ουρμπάν (87/5.3): Σλοβάκος ποδοσφαιριστής (Σλόβαν Μπρατισλάβα 1953-68) και προπονητής (Σλόβαν Μπρατισλάβα 1981). «Αργυρός» Ολυμπιονίκης το 1964.

Ίβο Τρούμπιτς (85/12.3): Κροάτης αθλητής της υδατοσφαίρισης, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1968 και 2ος το 1964). Ήταν προπονητής της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης των ανδρών (1985-86) και της εθνικής Ολλανδίας, οδηγώντας την το 1976 στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου των Ολυμπιακών Αγώνων. Ως προπονητής στην Ελλάδα, εργάστηκε στον Ολυμπιακό (1970-73), με τον οποίο και κατέκτησε (1971) το πρωτάθλημα, ενώ συνέχισε στον ΝΟ Πατρών (1983-84), όπου έβαλε τις βάσεις για την μετέπειτα πορεία του.

Αχμέτ Μαγκιρμπί (74/16.3): Τυνήσιος ποδοσφαιριστής και αργότερα προπονητής στην Σταντ Τινισιέν. Κυπελλούχος Τυνησίας (1966), 1ος σκόρερ του πρωταθλήματος (1972). Αγωνίστηκε στην εθνική Τυνησίας το διάστημα 1966-72.

Ένη Σεφερλή (84/18.3): Η πρώτη Ελληνίδα οδηγός ράλι, νικήτρια του Ολυμπιακού Ράλι το 1975.

Κιγιόκο Ονο (85/19.3): Γυμνάστρια, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (1964). Ήταν σύζυγος του πεντάκις Ολυμπιονίκη, Τακάσι Ονο.

Πίτερ Λόριμερ (74/20.3): Ο κορυφαίος σκόρερ της Λιντς, στέλεχος της μεγάλης ομάδας των «παγωνιών» της δεκαετίας του 1960 και του 70. Ο Σκωτσέζος μεσοεπιθετικός σημείωσε 238 τέρματα για την Λιντς σε δύο περιόδους με το σύλλογο.

Έλτζιν Μπέιλορ (86/22.3): Θεωρείται ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Ο Μπέιλορ, 11 φορές All-Star και 10 φορές All-NBA κατά τη διάρκεια των 14 σεζόν του, έπαιξε στους Λέικερς από το 1958 έως το 1971, μετακομίζοντας με την ομάδα από τη Μινεάπολη στο Λος Άντζελες. Το 1977 εισήχθη στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Εργάστηκε ως προπονητής στους Νιού Ορλίνς Τζαζ, πριν περάσει 22 χρόνια ως γενικός διευθυντής των Λος Άντζελες Κλίπερς, όπου το 2006 κατέκτησε το βραβείο "NBA Executive of the Year" για το καλύτερο στέλεχος της χρονιάς.

Φρανκ Γουόρθινγκτον (72/22.3): Βρετανός ποδοσφαιριστής, 1ος σκόρερ του πρωταθλήματος Αγγλίας το 1979.

Ζιλί Πομαγκάλσκι (40/23.3): Γαλλίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια της χιονοσανίδας (1999 στο κρος) και παγκόσμια πρωταθλήτρια νεανίδων (1998, 2000).

Τοσιχίκο Κόγκα (53/24.3): Ιάπωνας τζουντόκα, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1992 στα -71 κιλά - 2ος το 1996 στα -78 κιλά), παγκόσμιος πρωταθλητής (1989, 91 στα -71 κιλά, 1995 στα -78 κιλά).

Ούρσουλα Χάπε (94/26.3): Γερμανίδα κολυμβήτρια, «χρυσή» Ολυμπιονίκης (1956 στα 200 μέτρα πρόσθιο), πρωταθλήτρια Ευρώπης σε 25άρα πισίνα το 1954.

(Βασίλης Σεβαστής)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Βίκτορ Κουρέντσοφ (80/7.2): Ρώσος αρσιβαρίστας, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1968 στα -75 κιλά – 2ος το 1964), παγκόσμιος πρωταθλητής (1965, 66, 68, 69, 70).

Ντιάνα Ίγκαλι (56/8.2): Σκοπεύτρια από την Ουγγαρία, «χρυσή» Ολυμπιονίκης (2004 στο σκητ γυναικών, «χάλκινη» το 2000).

Μικέλε Παζινάτο (52/8.2): Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής του βόλεϊ (1998) και πρωταθλητής Ευρώπης (1993, 1995).

Βασίλης Σεβαστής (72/8.4): Έλληνας δεκαθλητής, πρωταθλητής Ελλάδας (1969-74), Μεσογειονίκης (1971), πρόεδρος (1997-2012) και γενικός γραμματέας (2012-21) του ΣΕΓΑΣ.

Κον Φίντλεϊ (90/8.2): Αμερικανός κωπηλάτης και ιστιοπλόος, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1956, 64 στη δίκωπο με πηδαλιούχο, «χάλκινος» το 1960) και «χάλκινος» Ολυμπιονίκης στην κατηγορία «Τέμπεστ» της ιστιοπλοΐας (1976).

Στανισλάβ Λουγκάιλο (83/11.4): Ουκρανός αθλητής του βόλεϊ, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1964 με την ΕΣΣΔ).

Μπόμπι Λέοναρντ (88/13.4): Αμερικανός αθλητής μπάσκετ, προπονητής (Ιντιάνα Πέισερς 1968-80) και σχολιαστής. Πρωταθλητής του NCAA (1953), τρεις φορές πρωταθλητής ABA ως προπονητής (1970, 72, 73), μέλος του Hall of Fame ως προπονητής (2014).

Φρανκ ΜακΚέιμπ (93/18.4): Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1952).

Βίλι φαν ντερ Κόιλεν (74/19.4): Ολλανδός ποδοσφαιριστής (Αϊντχόφεν 1964-81, εθνική Ολλανδίας 1966-77), νικητής του Κυπέλλου UEFA (1978), 1ος σκόρερ του ολλανδικού πρωταθλήματος (1966, 70, 74).

Βέρα Λαντράτοβα (73/19.4): Ρωσίδα αθλήτρια του βόλεϊ, «χρυσή» Ολυμπιονίκης (1968).

Τζον Κόνραντ (78/25.4): Αυστραλός κολυμβητής, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1960 στα 1.500 μέτρα ελεύθερο), «χάλκινος» ξανά το 1960 στα 400 μέτρα ελεύθερο και στη σκυταλοδρομία 4Χ200 μέτρα ελεύθερο.

Ταμάρα Πρες (83/26.4): Ρωσο-Ουκρανή αθλήτρια ρίψεων. «Χρυσή» Ολυμπιονίκης (1960, 64 στη σφαιροβολία, 64 στη δισκοβολία) και «ασημένια» το 1960 στη δισκοβολία, πρωταθλήτρια Ευρώπης στη δισκοβολία (1958, 62) και στη σφαιροβολία (1962), κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ στη δισκοβολία (1960-67).

Ζανγκ Ενχουά (48/29.4): Κινέζος ποδοσφαιριστής (εθνική Κίνας 1995-2002), μέλος της ομάδας του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002.

ΜΑΪΟΣ

Γκεόργκι Προκοπένκο (84/5.5): Ο γηραιότερος νικητής Ολυμπιακών Αγώνων κολύμβησης, Σοβιετικός κολυμβητής, Γκεόργκι Προκοπένκο, ήταν τέσσερις φορές κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ και έντεκα φορές κάτοχος του ρεκόρ Ευρώπης (1962-1964) στα 100 μέτρα και στα 200 μέτρα πρόσθιο. Ο Προκοπένκο συμμετείχε στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960 και του 1964.

Γκεόργκι Ντιμιτρόφ (62/8.5): Βούλγαρος ποδοσφαιριστής (ΤΣΣΚΑ Σόφιας, εθνική Βουλγαρίας 1978-88). Συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, ενώ το 1985 αναδείχθηκε Βούλγαρος Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς.

Όλγα Ντομουλατζάνοβα (52/14.5): Ρωσίδα πυγμάχος, παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης (2001).

Λι Έβανς (74/19.5): Αμερικανός αθλητής, «χρυσός» Ολυμπιονίκης το 1968 στα 400μ. και στη σκυταλοδρομία 4Χ400μ.

Σάντορ Πουλ (65/20.5): Ούγγρος διαιτητής ποδοσφαίρου, «σφύριξε» στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994

Ρομπέρ Μαρσάν (109/22.5): Γάλλος ποδηλάτης, καταγράφηκε ως ο γηραιότερος εν ενεργεία ποδηλάτης στον κόσμο σε ηλικία 105 ετών από τα ρεκόρ Γκίνες. Κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ για την κάλυψη 100 χιλιομέτρων για ποδηλάτες άνω των 100 ετών.

Ρον Χιλ (82/23.5): Ένας από τους μεγαλύτερους μαραθωνοδρόμους όλων των εποχών. Ο Βρετανός δρομέας και επιχειρηματίας ένδυσης ήταν ο δεύτερος άνδρας που «έσπασε» το όριο των 2:10 στον μαραθώνιο και σημείωσε παγκόσμια ρεκόρ σε άλλες τέσσερις αποστάσεις. Ο Χιλ έτρεξε δύο Ολυμπιακούς Μαραθωνίους (Τόκιο 1964 και Μόναχο 1972) και σημείωσε προσωπικό ρεκόρ μαραθωνίου 2:09:28.

Μαξ Μόσλεϊ (81/23.5): Βρετανός πρώην οδηγός αγώνων και πρόεδρος της FIA (1993-2009).

Ταρτσίζιο Μπούρνιτς (82/26.5): Ιταλός ποδοσφαιριστής (Ίντερ, εθνική Ιταλίας 1963-74). Φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 και πρωταθλητής Ευρώπης (1968). Ακολούθησε καριέρα προπονητή.

Μαρκ Ίτον (64/28.5): Σέντερ των Γιούτα Τζαζ, πέθανε μετά από ατύχημα με ποδήλατο. Ήταν 64. Εργαζόταν ως μηχανικός αυτοκινήτων το 1977, όταν ένας προπονητής μπάσκετ τον έπεισε να εγγραφεί σε κολέγιο της κοινότητας. Από εκεί, ξεκίνησε η καριέρα του. Το Νο 53 του Ίτον ήταν μια από τις πρώτες φανέλες που αποσύρθηκαν από τους Τζαζ.

(Νίκος Καπλάνης)

ΙΟΥΝΙΟΣ

Τζουζέπε Περίνο (29/4.6): Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, καταρρέει και πεθαίνει σε ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι για τον αποθανόντα αδελφό του.

Βαντίμ Καπράνοφ (81/4.6): Ρώσος αθλητής του μπάσκετ, «χάλκινος» Ολυμπιονίκης (1968), πρωταθλητής της Euroleague (1971 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας).

Νίκος Καπλάνης (48/5.6): Έλληνας Παραολυμπιονίκης, ο οποίος αγωνίστηκε στην κολύμβηση, τον στίβο, την επιτραπέζια αντισφαίριση και το μπότσια.

Νίκος Κυνηγόπουλος (48/5.6): Έλληνας Παραολυμπιονίκης, ο οποίος αγωνίστηκε στην κολύμβηση, τον στίβο, την επιτραπέζια αντισφαίριση και το μπότσια.

Μίκαελ Σνάιντερ (38/7.6): Πεθαίνει ξαφνικά και απροσδόκητα ο επαγγελματίας αθλητής του πινγκ πονγκ.

Γιου Σανγκ-Τσουλ (49/7.6): Ποδοσφαιριστής, ένα από τα αστέρια της εκπληκτικής πορείας της Νότιας Κορέας έως τους ημιτελικούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, έπαιξε 124 φορές με την εθνική ομάδα από το 1994 έως το 2005. Το πιο διάσημο από τα 18 γκολ του ήταν αυτό που «σφράγισε» την πρώτη νίκη της χώρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου (2-0 εναντίον της Πολωνίας).

Πάολα Πίνι (75/11.6): Ιταλίδα δρομέας, «χάλκινη» Ολυμπιονίκης (1972 στα 1.500 μέτρα), παγκόσμια πρωταθλήτρια ανωμάλου δρόμου (1970, 73, 74) και Μεσογειονίκης (1975 στα 800 και στα 1.500 μέτρα).

Ανατόλι Τσουκάνοφ (67/12.6): Σοβιετικός ποδηλάτης, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1976) και παγκόσμιος πρωταθλητής (1977) στον ομαδικό αγώνα χρονομέτρησης.

Τσαντ Χαντεμπά (50/12.6): Αμερικανός κολυμβητής, παγκόσμιος πρωταθλητής ανοικτής θάλασσας (1991 στα 25 χλμ.).

Τζάνετ Άλτγουεγκ (90/18.6): Βρετανίδα «χρυσή» Ολυμπιονίκης (1952, «αργυρή» το 1948), παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης (1951, 52) του καλλιτεχνικού πατινάζ (1951) στο απλό γυναικών, μέλος του Hall of Fame του καλλιτεχνικού πατινάζ (1993).

Τζιαμπιέρο Μπονιπέρτι (92/18.6): Ιταλός ποδοσφαιριστής (Γιουβέντους 1946-61, εθνική Ιταλίας 1947-60), 1ος σκόρερ του πρωταθλήματος Ιταλίας (1948 με 27 γκολ), μέλος του FIFA 100 (2004) και ευρωβουλευτής (1994-99).

Σέρχιο Βίκτορ Πάλμα (65/28.6): Αργεντινός πυγμάχος, παγκόσμιος πρωταθλητής WBA στην κατηγορία «πετεινού» (1980-82).

Τζάνετ Μορό (93/30.6): Αμερικανίδα αθλήτρια του στίβου, «χρυσή» Ολυμπιονίκης (1952 στη σκυταλοδρομία 4χ100μ.).

Ίνγκε Ντάνιελσον (80/30.6): Επιθετικός του Άγιαξ και της εθνικής Σουηδίας. Είναι περισσότερο γνωστός για το ότι σημείωσε δύο γκολ εναντίον της Πορτογαλίας τον Νοέμβριο του 1966, στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το 1968 ο Ντάνιελσον «μετακόμισε» στον Άγιαξ και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση από τον ολλανδικό σύλλογο του τρίτου συνεχόμενου τίτλου στην Erevidise.

ΙΟΥΛΙΟΣ

Τάκης Επιτρόπουλος (84/2.7): Έλληνας δεκαθλητής, τρεις φορές πρωταθλητής Ελλάδας και πρώτος λαμπαδηδρόμος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης (1960).

Λέλο Λεντουάμπα (49/2.7): Νοτιαφρικανός επαγγελματίας πυγμάχος, πρωταθλητής WBA «υπέρ- πετεινού» (1999-2001).

Τεντ Νας (88/2.7): Αμερικανός κωπηλάτης, «χρυσός» Ολυμπιονίκης το 1960 και «χάλκινος» το 1964 στην τετράκωπο χωρίς πηδαλιούχο.

Γκίλιαν Σιν (92/5.7): Βρετανίδα «χρυσή» Ολυμπιονίκης της ξιφασκίας (1956 στο ατομικό του ξίφους ασκήσεως).

Κάρλος Ρόιτεμαν (79/7.7): Αργεντινός οδηγός της Φόρμουλα Ένα, ο δεύτερος καλύτερος για τη χώρα του, πίσω από τον πέντε φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Χουάν Μανουέλ Φάντζιο. Εγκατέλειψε απότομα τη Φόρμουλα Ένα μετά το γκραν πρι της Βραζιλίας το 1982, έχοντας «τρέξει» σε 146 αγώνες, με 12 νίκες και 46 τερματισμούς στο βάθρο. Αφού δοκίμασε τις δυνάμεις του στο Ράλι Αργεντινής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι του 1985, στράφηκε στην πολιτική και εξελέγη κυβερνήτης για την επαρχία Σάντα Φε, υπηρετώντας τα διαστήματα 1991-1995 και 1999-2003. Το 2003 εξελέγη γερουσιαστής της Σάντα Φε και επανεξελέγη το 2009 και το 2015. Αρνήθηκε να θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος το 2002, παρόλο που οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι θα ήταν πρώτος υποψήφιος.

Πολ Μάρινερ (68/9.7): Επιθετικός της Άρσεναλ και της εθνικής Αγγλίας, με την οποία αγωνίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1980 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982. Πέρασε δύο χρόνια στην Άρσεναλ και μετά στην Πόρτσμουθ πριν τελειώσει την καριέρα του στο εξωτερικό.

Βλαντιμίρ Καράσεφ (83/9.7): Διάσημος Ρώσος σκακιστής, το 1976 έγινε International Master.

Τσάρλι Γκάλαχερ (80/11.7): Επιθετικός της Σέλτικ, έκανε το ντεμπούτο του με τους «καθολικούς» το 1958 και έπαιξε για τον σύλλογο για πάνω από μια δεκαετία, με απολογισμό 171 εμφανίσεις και 32 γκολ. Ήταν μέλος της ομάδας της Σέλτικ που τη σεζόν 1966-67 στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Σίρλεϊ Ιρβιν (94/13.7): Αθλήτρια του τένις, αγωνιζόμενη ως Σίρλεϊ Φράι, κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σε τουρνουά γκραν σλαμ στο Ρολά Γκαρός το 1951. Πανηγύρισε τρεις διαδοχικούς τίτλους σε τουρνουά γκραν σλαμ στη δεκαετία του 1950 (Γουίμπλεντον 1956, US Open 1956, Australian Open 1957), όπως επίσης 13 τίτλους στο διπλό σε τουρνουά γκραν σλαμ. Η Φράι είναι μία από τις 10 γυναίκες που κατέκτησαν τίτλους στο μονό και στα τέσσερα μεγάλα τουρνουά.

Τζορτζ Κέρτις (82/17.7): Αγγλος ποδοσφαιριστής με το παρατσούκλι "Iron Man", «έγραψε» 543 εμφανίσεις με την Κόβεντρι ως κεντρικός αμυντικός μεταξύ 1956 και 1969, το ρεκόρ του συλλόγου. Μεταξύ Απριλίου 1986 και Μαΐου 1987, ήταν προπονητής της ομάδας μαζί με τον Τζον Σίλετ, διάστημα κατά το οποίο ο σύλλογος πανηγύρισε τη μοναδική μεγάλη διάκρισή του, επικρατώντας της Τότεναμ με 3–2 στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας του 1987.

Ζαν-Πιέρ Ζοσό (84/22.7): Δύο φορές νικητής του Λε Μαν, ξεκίνησε την καριέρα του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό από τα καρτ. Πραγματοποίησε συνολικά 13 συμμετοχές στο Le Mans μεταξύ 1966 και 1983.

Τουόμο Ιλίπουλι (56/23.7): Φιλανδός άλτης του σκι, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1988) και παγκόσμιος πρωταθλητής (1985, 87) στο ομαδικό.

Ιβάν Τόπλακ (89/26.7): Σέρβος ποδοσφαιριστής (Ολίμπια Λιουμπλιάνας 1951-54, Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου 1954-61) και προπονητής (εθνική Γιουγκοσλαβίας 1976-77, εθνική Ινδονησίας 1991-93), «χάλκινος» Ολυμπιονίκης ως προπονητής (1984 με τη Γιουγκοσλαβία).

(Ζακ Ρογκ)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Αντόνιο ντε λα Τόρε Βιγιαλπάντο (69/2.8): Μεξικανός αμυντικός, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του με την Κλαμπ Αμέρικα στην κορυφαία κατηγορία του Μεξικού. Είχε 44 συμμετοχές στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μεξικού, σημειώνοντας ένα γκολ.

Αλιρέζα Αζίζι (72/7.8): Ιρανός ποδοσφαιριστής, ήταν μεταξύ άλλων μέλος της ιρανικής ομάδας που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972, κατέκτησε το Κύπελλο Ασίας το 1976 στην Τεχεράνη και έφτασε στους προημιτελικούς του Ολυμπιακού τουρνουά του 1976 στο Μόντρεαλ.

Τσεζάρε Σαλβαντόρι (79/8.8): Ιταλός αθλητής της ξιφασκίας, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1972) και «αργυρός» (1964, 1968) στο ομαδικό της σπάθης.

Κάμερον Μπάρελ (26/9.8): Αθλητής στίβου, αυτοκτόνησε. Γιος του «χρυσού» Ολυμπιονίκη και πρώην κατόχου του παγκοσμίου ρεκόρ των 100 μέτρων, Λιρόι Μπάρελ, και της «χρυσής» Ολυμπιονίκη, Μισέλ Φιν-Μπάρελ, ενώ τον είχε βαφτίσει ο Καρλ Λιούις. Στις 8 Ιουνίου 2017 έγινε ο 121ος άνδρας που έσπασε το «φράγμα» των 10 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα με χρόνο 9,93 δευτερόλεπτα.

Γκερντ Μίλερ (75/15.8): Γερμανός ποδοσφαιριστής (Μπάγερν Μονάχου 1964-79, εθνική Δυτικής Γερμανίας 1966-74), παγκόσμιος πρωταθλητής (1974) και πρωταθλητής Ευρώπης (1972), τιμήθηκε με τη «Χρυσή Μπάλα» (1970), ενώ συμπεριλήφθηκε στην κατάταξη FIFA 100 (2004).

Ζακί Ανβάρι (19/16.8): Αφγανός ποδοσφαιριστής, σκοτώθηκε κατά την εχθρική κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Μέλος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου νέων του Αφγανιστάν, ήταν μεταξύ των ανθρώπων που σκοτώθηκαν καθώς προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ανέβουν σε ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροπλάνο εκκένωσης ανθρώπων από την Καμπούλ κατά τη διάρκεια της εχθρικής εισβολής των Ταλιμπάν τον Αύγουστο.

Βολοντίμιρ Χολουμπνίτσι (85/16.8): Ουκρανός αθλητής του βάδην, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1960, 1968), «αργυρός» (1972) και «χάλκινος» (1964 στα 20 χιλιόμετρα βάδην, πρωταθλητής Ευρώπης (1974) με τη Σοβιετική Ένωση.

Μπιλ Σίντγουελ (101/19.8): Αυστραλός τενίστας, κατέκτησε το Australian Open στην κατηγορία των νέων το 1939, στο ξεκίνημα μιας πολλά υποσχόμενης καριέρας στο τένις. Σε όλη την καριέρα του, ο Σίντγουελ έφτασε σε πέντε τελικούς διπλού σε τουρνουά γκραν σλαμ, επικρατώντας μία φορά, στις ΗΠΑ το 1949 με τον συμπατριώτη του, Τζον Μπρόμγουιτς.

Αλεξάιδα Γκέδες (30/22.8): Η εθνική πρωταθλήτρια μαραθωνίου της Βενεζουέλας πεθαίνει από καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα 5.000 μέτρων.

Βίλφριντ βαν Μουρ (76/24.8): Βέλγος ποδοσφαιριστής (Σταντάρ Λιέγης 1968-76, εθνική Βελγίου 1966-82) και προπονητής (εθνική Βελγίου 1996).

Ζακ Ρογκ (79/29.8): Βέλγος ιστιοπλόος, 8ος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (2001-13). Ορθοπεδικός στο επάγγελμα, με ειδικότητα στην αθλητιατρική. Στις 16 Ιουλίου 2001 είχε εκλεγεί ως ο 8ος πρόεδρος της ΔΟΕ και παρέμεινε στον προεδρικό θώκο έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2013, όταν τον διαδέχθηκε ο νυν πρόεδρος, ο Γερμανός Τόμας Μπαχ. Από το 2013 είχε ανακηρυχθεί επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Πρέμισλ Κρμπετς (81/31.8): Τσέχος γυμναστής, παγκόσμιος πρωταθλητής (1962) και πρωταθλητής Ευρώπης (1963) στο άλμα.

Φραντσέσκο Μορίνι (77/31.8): Διεθνής με την Ιταλία και σταρ της Γιουβέντους. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Σαμπντόρια. Κατέκτησε πέντε τίτλους Serie A, ένα Coppa Italia τη σεζόν 1978-79 και ένα Κύπελλο UEFA τη σεζόν 1976-77, φτάνοντας επίσης στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών κατά τη διάρκεια της σεζόν 1972-73 και στον ημιτελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης της περιόδου 1979-80, η οποία ήταν η τελευταία σεζόν του στον σύλλογο. Ο Μορίνι έπαιξε με την εθνική Ιταλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 και είχε συνολικά 11 συμμετοχές. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Μορίνι δεν σημείωσε ποτέ γκολ.

(Ντούσαν Ίβκοβιτς)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ζαν-Πιέρ Ανταμς (73/6.9): Γάλλος ποδοσφαιριστής, γεννημένος στη Σενεγάλη (Νιμ 1970-73, Παρί Σεν Ζερμέν 1977-79, εθνική Γαλλίας 1972-76). Ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς του γαλλικού ποδοσφαίρου. Απεβίωσε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης Νιμ και αφού παρέμεινε σε βαθύ κώμα για 39 χρόνια.

Ούρμπεν Μπραμς (88/9.9): Ο Βέλγος ήταν ένας από τους πλέον επιτυχημένους ξένους προπονητές ποδοσφαίρου που εργάστηκαν στην Ελλάδα. Δούλεψε στον Πανιώνιο από το 1985 ως το 1988 και παραμένει μέχρι και σήμερα ο μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία των «κυανέρυθρων», τους οποίους οδήγησε ως την τέταρτη θέση του πρωταθλήματος τη σεζόν 1985-86 και την έξοδο στην Ευρώπη.

Αντρέι Μακέεφ (69/13.9): Ρώσος αθλητής του μπάσκετ, «χάλκινος» Ολυμπιονίκης (1976) και πρωταθλητής Ευρώπης Κ18 (1970).

Γιούρι Σέντιχ (66/14.9): Ουκρανός σφυροβόλος, ο οποίος εκπροσώπησε ουσιαστικά στο σύνολο της καριέρας του τα «χρώματα» της Σοβιετικής Ένωσης. Αναδείχθηκε «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1976, 80), «αργυρός» το 1988, παγκόσμιος πρωταθλητής (1991) και πρωταθλητής Ευρώπης (1978, 82, 86), ενώ είναι κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο αγώνισμα (από το 1984).

Ζάνα Λέλας (51/15.9): «Ασημένια» Ολυμπιονίκης του μπάσκετ από την Κροατία (το 1988 με τη Γιουγκοσλαβία).

Σοτόσι Χιραγιάμα (91/15.9): Ο πρώτος Ιαπωνοαμερικανός που έγινε All-Star στα ιαπωνικά επαγγελματικά πρωταθλήματα μπέιζμπολ. Ήταν ένας σταρ αθλητής, παίζοντας τόσο μπέιζμπολ όσο και φούτμπολ.

Ντούσαν Ίβκοβιτς (77/16.9): Γιουγκοσλάβος παίκτης και προπονητής καλαθοσφαίρισης (Παρτιζάν Βελιγραδίου, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, εθνική Γιουγκοσλαβίας και Σερβίας), «ασημένιος» Ολυμπιονίκης (1988), πρωταθλητής Ευρώπης (1989, 91), παγκόσμιος πρωταθλητής (1990), μέλος του Hall of Fame της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (2017).

Τόνι Σκοτ (80/17.9): Άγγλος ποδοσφαιριστής, έπαιξε 97 παιχνίδια σε έξι χρόνια για τη Γουέστ Χαμ, σκοράροντας 19 γκολ, πριν μετακομίσει στην Άστον Βίλα και από εκεί σε άλλες ομάδες.

Κρις Άνκερ Σόρενσεν (37/18.9): Δανός επαγγελματίας ποδηλάτης αγώνων δρόμου, σκοτώθηκε σε δυστύχημα ενώ έκανε ποδήλατο. Απόλαυσε μια 16ετή επαγγελματική καριέρα, σημειώνοντας νίκες σε ετάπ του "Giro d'Italia" και του "Criterium du Dauphine", προτού στεφθεί πρωταθλητής Δανίας το 2015. Μετά το τέλος της καριέρας του έγινε τηλεσχολιαστής στο δημοφιλές κανάλι TV2 Sport.

Τζίμι Γκριβς (81/19.9): Άγγλος ποδοσφαιριστής (Τσέλσι 1957-61, Μίλαν 1961, Τότεναμ 1961-70, εθνική Αγγλίας 1959-67), παγκόσμιος πρωταθλητής (1966), πρώτος σκόρερ του αγγλικού πρωταθλήματος (1959, 1961, 1963, 1964, 1965, 1969).

Ορλάντο Μαρτίνες (77/22.9): Κουβανός πυγμάχος, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1972 στην κατηγορία «πετεινού».

Γιούρι Ταμ (64/22.9): Εσθονός σφυροβόλος και πολιτικός, «χάλκινος» Ολυμπιονίκης (1980, 88 με τα «χρώματα» της Σοβιετικής Ένωσης), κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στις 16 Μαΐου 1980.

Σιαρχέι Χεράσιμετς (55/26.9): Λευκορώσος ποδοσφαιριστής (Ντιναμό Μινσκ 1989-93, εθνική Λευκορωσίας 1992-99) και προπονητής (Γιάντρο Αγίας Πετρούπολης από το 2020), Λευκορώσος Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς το 1993.

Ρότζερ Χαντ (83/27.9): Άγγλος ποδοσφαιριστής (Λίβερπουλ 1958-69, εθνική Αγγλίας 1962-69), παγκόσμιος πρωταθλητής το 1966. Ο Χαντ, ο οποίος σημείωσε τρία γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, ήταν επίσης ο κορυφαίος σκόρερ της Λίβερπουλ με 285 γκολ σε 492 συμμετοχές, μέχρι που ο Ίαν Ρας «έσπασε» το ρεκόρ το 1992

(Μπερναρ Ταπί)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Μπερνάρ Ταπί (78/3.10): Γάλλος επιχειρηματίας, πρώην πολιτικός και πρωην πρόεδρος της Μαρσέιγ.

Μπατζ Πάτι (97/3.10): Αμερικανός τενίστας, ο οποίος ήταν στην κορυφή του παγκόσμιου τένις (1950), νικητής του Ρολάν Γκαρός (1950 στο μονό, 1946 στο μικτό διπλό) και του Γουίμπλεντον (1950 στο μονό, 1957 στο διπλό).

Έντι Ρόμπινσον (100/4.10): Αμερικανός επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ (Κλίβελαντ Ίντιανς), νικητής του World Series (1948), γηραιότερος εν ζωή αναγνωρισμένος πρώην παίκτης του μπέιζμπολ.

Τζέρι Σιπ (86/5.10): Αμερικανός αθλητής του μπάσκετ, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1964).

(Νίκος Τσουμάνης)

Νίκος Τσουμάνης (31/5.10): Έλληνας ποδοσφαιριστής (Ξάνθη, Άρης, Μακεδονικός).

Τόνι ΝτεΜάρκο (89/11.10): Αμερικανός πυγμάχος, παγκόσμιος πρωταθλητής ημιβαρέων βαρών (1955), μέλος του Hall Of Fame.

Ντράγκουτιν Τσέρμακ (77/12.10): Σέρβος καλαθοσφαιριστής και προπονητής, «αργυρός» Ολυμπιονίκης (1968), πρόεδρος της Παρτιζάν (1970-72).

Αλεξάνταρ Σαλαμάνοφ (80/25.10): Βούλγαρος ποδοσφαιριστής (Σλάβια Σόφιας 1962-74, εθνική Βουλγαρίας 1964-71) και αλπικός χιονοδρόμος. Ο μοναδικός Βούλγαρος που συμμετείχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (1960 στο αλπικό σκι) και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου (1966, 1970). Αναδείχθηκε Βούλγαρος Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς (1963, 1966).

Γουόλτερ Σμιθ (73/26.10): Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής (Νταντί Γιουνάιτεντ 1966-75, 1977-80) και προπονητής (εθνική Σκωτίας 2004-07, Ρέιντζερς 2007-11).

Μπερντ Νίκελ (72/27.10): Γερμανός ποδοσφαιριστής (Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1967-83, εθνική Δυτικής Γερμανίας 1974), νικητής του Κυπέλλου UEFA το 1980.

Μπομπ Φέρι (84/27.10): Αμερικανός καλαθοσφαιριστής (Σεντ Λούις Χοκς 1959-60, Ντιτρόιτ Πίστονς 1960-64, Μπάλτιμορ Μπούλετς 1964-69), πρωταθλητής του NBA (1978 ως γενικός διευθυντής).

Βιάτσεσλάβ Χρίνιν (84/30.10): Ρώσος αθλητής του μπάσκετ (Ντιναμό Μόσχας), «αργυρός» Ολυμπιονίκης (1964) και πρωταθλητής Ευρώπης (1963, 65) με τη Σοβιετική Ένωση.

(Ρέι Κένεντι)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Μεντίνα Ντίξον (59/8.11): Αμερικανίδα «χάλκινη» Ολυμπιονίκης του μπάσκετ (1992), παγκόσμια πρωταθλήτρια (1990).

Ρον Φλάουερς (87/12.11): Άγγλος ποδοσφαιριστής, (Γουλβς 1952-66, εθνική Αγγλίας 1955-66), παγκόσμιος πρωταθλητής το 1966.

Στράτος Κωσταλάς (66/25.11): Μάνατζερ στην γυναικεία ομάδα μπάσκετ της Σπαρτάκ Μόσχας Περιχώρων. Στην προηγούμενη θητεία του, στην Ελλάδα, είχε εργαστεί σε Παναθηναϊκό, Πανιώνιο, ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Στη Ρωσία πέρασε περίπου είκοσι χρόνια, τα πρώτα εξ αυτών ως γενικός διευθυντής της Ντιναμό Μόσχας.

Τζον Σίλετ (85/30.11): Προπονητής της Κόβεντρι, που την οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας το 1987.

Ρέι Κένεντι (70/30.11): Σπουδαίος άσος της Λίβερπουλ, μία απ' τις πιο χαρακτηριστικές και δυνατές προσωπικότητες της τρομερής ομάδας των «κόκκινων» τη δεκαετία του '70, απεβίωσε έπειτα από μεγάλη μάχη με την ασθένεια του Πάρκινσον.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Μόμτσιλο Βούκοτιτς (71/3.12): Σέρβος ποδοσφαιριστής (Παρτιζάν, εθνική Γιουγκοσλαβίας 1972-78) και προπονητής (Παρτιζάν 1988-89, Πανιώνιος 1990-92, εθνική Κύπρου 2001-04, ΠΑΟΚ 2006-07, Λεβαδειακός 2008-09, Πανσερραϊκός 2011).

Χορστ Έκελ (89/3.12): Το τελευταίο εν ζωή μέλος της εθνικής ομάδας της Δυτικής Γερμανίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1954, επιτυγχάνοντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο εκλιπών ήταν ο ένας από τους μόλις δύο παίκτες που είχαν αγωνιστεί και στα έξι παιχνίδια των «πάντσερ» στη διοργάνωση, που φιλοξενήθηκε στην Ελβετία.

Λαμίν Ντιάκ (88/3.12): Πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (νυν World Athletics, παλιότερα IAAF), ο οποίος πέρυσι καταδικάστηκε για διαφθορά.

(Στέφαν Γέλοβατς)

Στέφαν Γέλοβατς (32/5.12): Σέρβος αθλητής του μπάσκετ (ΑΕΚ). Πέθανε ως συνεπεία εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί στις 14 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια προπόνησης. Αρχικά νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών, ωστόσο αργότερα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, μεταφέρθηκε στο Νόβι Σαντ.

Ντεμάριους Τόμας (33/10.12): Ένας εκ των κορυφαίων παικτών του αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL), γεννημένος τα Χριστούγεννα του 1987, εμβληματική μορφή των Ντένβερ Μπρόνκος, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, με το θάνατό του να αποδίδεται σε φυσικά αίτια. Ήταν κάτοχος ενός τίτλου Super Bowl, καθώς τον Φεβρουάριο του 2016 οι Μπρόνκος θριάμβευσαν στον τελικό ενάντια στους Καρολάινα Πάνθερς, επικρατώντας με 24-10 και φθάνοντας στην κορυφή του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Μανουέλ Σαντάνα (83/11.12): Ισπανός τενίστας, «χρυσός» Ολυμπιονίκης (1968 στο μονό), νικητής του Ρολάν Γκαρός (μονό το 1961, 1964 και διπλό το 1963), του Γουίμπλεντον (μονό το 1966) και του US Open (μονό το 1965), νο 1 στον κόσμο το 1966, Μεσογειονίκης (1967 σε μονό και διπλό), μέλος του Hall Of Fame του παγκόσμιου τένις (1984).

(Άγις Κυνηγόπουλος)

Άγις Κυνηγόπουλος (89/13.12): Υπήρξε, μεταξύ άλλων, παίκτης (τη δεκαετία του 1950) και αργότερα προπονητής του Ηρακλή, διεθνής διαιτητής, κομισάριος της FIBA. Λειτούργησε καταλυτικά για να πολιτογραφηθεί Έλληνας ο Νίκος Γκάλης, ίδρυσε την Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε, ανάμεσα σε άλλα, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Παναγιώτης Τσολακίδης (14/12): Πρώην διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Ως διαιτητής ποδοσφαίρου, από το 1977 μέχρι το 1983 ήταν διαιτητής Α' Εθνικής, είχε διευθύνει πλήθος αγώνων, ενώ είχε πάρει το σήμα της FIFA «σφυρίζοντας» ένα ματς στο Κύπελλο Πρωταθλητριών. Ως διαιτητής μπάσκετ, είχε διευθύνει εκατοντάδες αγώνων στα εγχώρια πρωταθλήματα, αλλά και πολλούς εκτός Ελλάδος. Είχε συνεργαστεί με την ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ως τιμ μάνατζερ πλάι στον Ολλανδό τεχνικό, Τάις Λίμπρεχτς, ενώ είχε θητεία και στο τμήμα μπάσκετ του συλλόγου.

Φρεντερίκ Σινίστρα (41/15.12): Πέθανε από επιπλοκές της Covid-19 ο Βέλγος πρωταθλητής του kickboxing (κικ μποξινγκ) και γνωστός για τις απόψεις του κατά των εμβολίων. Ο «δυνατότερος άνδρας στο Βέλγιο», γνωστός ως «ο νεκροθάφτης», πέθανε λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το νοσοκομείο -όπου είχε νοσηλευτεί στην εντατική-, στο σπίτι του, αφού αποφάσισε να θεραπεύσει ο ίδιος τον «μικρό ιό» στο σπίτι.

(Μίμης Στεφανάκιος)

Μίμης Στεφανάκος (85/17.12): Αμυντικός, θρυλική μορφή του Ολυμπιακού, γεννημένος στις 19/10/1936, φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 1958 έως το 1965, κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα, έξι φορές το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ πανηγύρισε και ένα Βαλκανικό Κύπελλο. Ήταν ο επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική σταδιοδρομία του από την Υπεροχή Νεαπόλεως. Το 1958 πήγε στον Ολυμπιακό, ενώ είχε δελτίο και ήταν αθλητής στην κολύμβηση του Παναθηναϊκού. Μετά την αποχώρησή του από τους «ερυθρόλευκους», το 1965, πήγε στη Νότια Αφρική και αγωνίστηκε με τις τοπικές Ρέιντζερς και Κορίνθιανς. Ήταν 8 φορές διεθνής με την εθνική Ελλάδας. Τον Οκτώβριο του 1960, παντρεύτηκε την ηθοποιό Μάρθα Καραγιάννη, ενώ κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής σταδιοδρομίας του ασχολήθηκε κι αυτός με την ηθοποιία και μετείχε σε επτά ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Γκόραν Σόμπιν (58/20.12): Κροάτης αθλητής του μπάσκετ, ο οποίος αγωνίστηκε στον Άρη τη σεζόν 1990-91. Γεννημένος το 1963 στο Σπλιτ, ακολούθησε μία μεγάλη καριέρα. Ήταν μέλος της θρυλικής Γιουγκοπλάστικα από το 1985 έως το 1990. Μετά το πέρασμά του από τον Άρη επέστρεψε στην Κροατία, όπου και αγωνίστηκε στην Τσιμπόνα, την ΚΚ Ζάγκρεμπ και την Άλκαρ, πριν κλείσει την καριέρα του στην ισπανική Σάσκι Μπασκόνια. Κατέκτησε δύο Κύπελλα Ευρώπης (1989, 1990), τρία πρωταθλήματα Γιουγκοσλαβίας (1988, 1989, 1990), ένα Κύπελλο Γιουγκοσλαβίας (1990) και δύο πρωταθλήματα Κροατίας: 1991-92, 1992-93.

Κώστας Γενεράκης (89/27.12): Μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της ΑΕΚ, πρόεδρος της ομάδας που κατέκτησε τον τίτλο το 1992. Πρωτοεμφανίστηκε στα διοικητικά της ΑΕΚ την περίοδο 1982-83 στο πλευρό των Ανδρέα Ζαφειρόπουλου και Μιχάλη Αρκάδη με τον τίτλο του αντιπροέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου του Δ.Σ. της ΠΑΕ, ενώ διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας σε τρεις διαφορετικές περιόδους. Τον Μάιο του 1991 αναδείχθηκε για πρώτη φορά πρόεδρος με το 92% των ψήφων της γενικής συνέλευσης της ΠΑΕ ΑΕΚ σε μια άκρως επιτυχημένη θητεία ενός έτους. Διετέλεσε πρόεδρος και την περίοδο της ENIC, διαδεχόμενος τον Παντελή Νικολάου, αλλά και το καλοκαίρι του 2003, ως επικεφαλής της υπηρεσιακής διοίκησης.

(Κώστας Γενεράκης)

Ούγκο Μαραντόνα (52/28.12): Αδελφός του Ντιέγκο Αρμάντο, πέθανε στο σπίτι του από καρδιακή ανακοπή. Ήταν ποδοσφαιριστής, ξεκίνησε την καριέρα του στη Νάπολι που τον αγόρασε σε ηλικία 18 ετών, μετά την κατάκτηση του τίτλου, και στη συνέχεια τον έδωσε δανεικό στην Άσκολι. Αργότερα έπαιξε στην Ισπανία και τη Ράγιο Βαγιεκάνο και μετά στην Αυστρία και την Ιαπωνία, πριν επιστρέψει στη Νάπολι για να αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρο νέων.

Κριστιάν Γκιάν (43/29.12): Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Γκάνα (23 συμμετοχές) που αγωνίστηκε με επιτυχία στη Φέγενορντ (1997-2007), πριν βρεθεί στην Εξέλσιορ, στην Ρέξαμ και σε ερασιτεχνικές ομάδες, με την RKSV Λεονάιντας να είναι ο τελευταίος «σταθμός» του.