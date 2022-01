Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 1 θάνατος κάθε 17 λεπτά στην Ελλάδα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ και ανατριχίλα προκαλούν τα δεδομένα από την επιδημιολογική επιτήρηση τον Δεκέμβριο, αλλά και στο σύνολο του 2021, οπότε “χάθηκε” μια πόλη σαν την Αμαλιάδα ή την Θέρμη.

Ενδεικτικά της τραγικής κατάστασης που βιώσαμε όλοι την χρονιά που έφυγε, με έμφαση τις τελευταίες εβδομάδες και που σύμφωνα με τους ειδικούς θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε για ακόμη αρκετές ημέρες το 2022, είναι τα δεδομένα για την εξέλιξη της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα το 2021, με δεδομένα που προκαλούν σοκ και δέος.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παραθέτει καθημερινά ο ΕΟΔΥ, στην διάρκεια του 2021 επιβεβαιώθηκαν στην Ελλάδα 1.072.003 κρούσματα κορονοϊού.

Μέσα στο 2021 καταγράφηκαν 15.952 θάνατοι, που αναλογούν σε 43,7 θανάτους κάθε ημέρα στην Ελλάδα ή 1,8 θανάτους ανά ώρα ή 1 θάνατο κάθε 33 λεπτά στην ελληνική επικράτεια από επιπλοκές του κορονοϊού στην διάρκεια του έτους που έφυγε πριν από λίγες ώρες

Ακόμη μια ζοφερή είναι η πραγματικότητα - και των αριθμών – που βιώσαμε τον Δεκέμβριο του 2021. Στον τελευταίο μήνα του περασμένου έτους καταγράφηκαν 271.950 κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Τον Δεκέμβριο έχασαν την ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού συνολικά 2.633 ασθενείς, που αναλογούν σε 84 θανάτους κάθε ημέρα στην Ελλάδα ή 3,5 θανάτους κάθε ώρα ή 1 θάνατο κάθε 17 λεπτά στην χώρα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Οι απώλειες συνολικά στο 2021 των 15.952 συμπολιτών μας είναι αντίστοιχες με τον πληθυσμό πόλεων όπως η Θέρμη στην Θεσσαλονίκη, η Αμαλιάδα στην Ηλεία, η Βάρη ή η Νέα Μάκρη στην Αττική.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτοχρονιά - Πειραιάς: η υποδοχή του πρώτου πλοίου στο λιμάνι (εικόνες)

Κορονοϊός - Τζανάκης για σχολεία: αν ανοίξουν, θα κλείσουν σε 5 - 10 ημέρες

Κορονοϊός - Καπραβέλος για 16χρονη διασωληνωμένη: ολονύχτια μάχη για να σωθεί