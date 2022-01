Υγεία - Περιβάλλον

Rapid test: ατέλειωτες ουρές μετά τα ρεβεγιόν (εικόνες)

Η “επέλαση” της μετάλλαξης Όμικρον και οι συναντήσεις στα γιορτινά τραπέζια, σε σπίτια και μαγαζιά, έχουν εντείνει την ανησυχία των περισσότερων πολιτών.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ουρές που διαρκώς μεγαλώνουν σχηματίζονται στα σημεία όπου διενεργούνται rapid test, αφού η ανησυχία των πολιτών είναι μεγάλη..

Δεδομένης της σημαντικής επιδείνωσης της κατάστασης και των δεκάδων χιλιάδων νέων μολύνσεων καθημερινά, πολλοί είναι εκείνοι που στις γιορτές μολύνθηκαν από τον ιό και θέλουν να επιβεβαιώσουν αν είναι θετικοί ή ήρθαν σε στενή επαφή με κρούσμα και ανησυχούν για τυχόν μετάδοση του κορονοϊού στους ίδιους.

Στη νότια πύλη της ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, η ουρά που σχηματίζεται για τα rapid test είναι πολλών δεκάδων μέτρων, με τον κόσμο να περιμένει για ώρα, αλλά υπομονετικά και τηρώντας αποστάσεις, την σειρά του.

Ανάλογες ουρές σχηματίζονται και σε φαρμακεία, όπου διενεργούνται rapid test, το αποτέλεσμα των οποίων καταχωρίζονται στο επίσημο μητρώο.

