Κοινωνία

Μάνδρα: Διακόπηκε η δίκη λόγω κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακόπηκε η δίκη για τις φονικές πλημμύρες στην Μάνδρα. Τι δήλωσε η Ρένα Δούρου.

Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου ανοίγει ο κύκλος απολογιών των 21 κατηγορουμένων για τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017, με πρώτη εκ των υπόλογων που θα ανέβει στο βήμα για να λογοδοτήσει ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου την πρώην περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου.

Η εκδίκαση της υπόθεσης της πλημμύρας, που κόστισε τη ζωή 25 ανθρώπων και τεράστιες υλικές καταστροφές, εισέρχεται στην τελική ευθεία, με τη Δικαιοσύνη να ετοιμάζεται -πλέον- να αποφανθεί μετά από πολύμηνη διαδικασία εάν οι κατηγορούμενοι, υπεύθυνοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπηρεσιών του Δημοσίου, φέρουν ευθύνες εξαιτίας αμέλειάς τους, για την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Δυτική Αττική και να αποτιμήσει ποινικά τον ρόλο ενός εκάστου.

Η απολογία της άλλοτε περιφερειάρχη Αττικής είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα, ωστόσο η διαδικασία αναβλήθηκε καθώς νοσεί με κορονοϊό ένα μέλος του δικαστηρίου. Η κ. Δούρου είχε βρεθεί από νωρίς το πρωί στην αίθουσα Τελετών του Εφετείου όπου διεξάγεται η δίκη και είχε πάρει τη θέση της στο εδώλιο έχοντας μαζί της δεκάδες έγγραφα και φορητό υπολογιστή.

Για την τραγωδία στη Μάνδρα καλούνται να λογοδοτήσουν, πλην της κ. Δούρου, η τότε δήμαρχος Μάνδρας και οι τότε δήμαρχοι Ελευσίνας και Μεγαρέων αλλά και οι κατά τον επίμαχο χρόνο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιοι υπάλληλοι των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δασαρχείου Αιγάλεω, αλλά και των Πολεοδομιών Αιγάλεω και Ελευσίνας, καθώς και στελέχη φορέων του Δημοσίου.

Οι 21 κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που, ανά περίπτωση, αφορούν τα αδικήματα της πρόκλησης πλημμύρας από αμέλεια, ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, σωματικών βλαβών και παραβίασης κανόνων οικοδόμησης.

Η Μάνδρα επλήγη τα ξημερώματα της 15ης Νοεμβρίου 2017, όταν τεράστιες ποσότητες νερού και φερτών υλικών κατέκλυσαν την πόλη κατεβαίνοντας ορμητικά από το όρος Πατέρα, όπου από τη νύχτα είχε ξεκινήσει πολύ έντονη βροχόπτωση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται πορίσματα ειδικών, λόγω ανθρωπίνων παρεμβάσεων και εμποδίων εντός των ρεμάτων, ο όγκος του νερού τελικά διαπέρασε την πόλη της Μάνδρας και εκτονώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Ελευσίνας και Νέας Περάμου. Η εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση ανέδειξε παράγοντες παραλείψεων και αμέλειας που οδήγησαν στο φονικό αποτέλεσμα, καθώς διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή ήταν ανύπαρκτα καίριας σημασίας αντιπλημμυρικά έργα, δεν υπήρχε χάραξη και οριοθέτηση ρεμάτων, ενώ επεδείχθη -επί σειρά ετών- ανοχή σε σειρά σοβαρών αυθαιρεσιών. Συνολικά, η δικογραφία αναφέρεται σε 39 αυθαίρετες κατασκευές εντός ρεμάτων, μεταξύ των οποίων δημοτικό αμαξοστάσιο, κέντρο διασκέδασης, βενζινάδικα, γήπεδο, κατοικίες και αποθήκες.

Σε δήλωσή της ενόψει της απολογίας της, η κ. Δούρου αναφέρει τα εξής: «Σήμερα έχω τη δυνατότητα, με την απολογία μου ενώπιον της Δικαιοσύνης, να συμβάλλω ενεργά με την πλήρη παράθεση όλων των στοιχείων, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια για τις διαχρονικές ευθύνες όσων ενέχονται για την τραγωδία στη Μάνδρα.

Είναι σημαντική ημέρα για την ίδια την αποκατάσταση της αλήθειας, τόσο για τα ίδια τα θύματα και τις οικογένειές τους όσο και απέναντι στην ανελέητη απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εναντίον μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια από τους πολιτικούς μας αντιπάλους που με στοχοποίησαν, εργαλειοποιώντας την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Για τα υπόλοιπα, θα περιμένουμε τη δικαστική απόφαση».





Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - “Διομήδης”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρή κακοκαιρία

Τζόκοβιτς: Δικαίωση από το δικαστήριο για το Αυστραλιανό Όπεν

Μπομπ Σάγκετ: Νεκρός ο διάσημος ηθοποιός