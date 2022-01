Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Όλα όσα είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο λόγος που χρησιμοποιεί δύο επίθετα, οι "Άγριες Μέλισσες" και ο "Σασμός"

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Τρίτης, βρέθηκε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη.

Η ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως Θεοδοσία στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 Άγριες Μέλισσες και φέτος πρωταγωνιστεί στην σειρά Σασμός, παραχώρησε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο "The 2night show".

Η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή της στις "Άγριες Μέλισσες" και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ήθελα να φύγω από τις “Άγριες Μέλισσες” αλλά έπρεπε να φύγω. Δεν μου έλειψε η δουλειά γιατί και για μένα έκανε τον κύκλο της αλλά μου έλειψαν τα παιδιά. Έχω πάρει πολλή αγάπη από τους Κρητικούς. Η Κρήτη είναι σαν άλλη χώρα. Είχα μια μεγάλη αγάπη στο νησί, είναι κάποια μέρη που σε μαγνητίζουν με την ενέργειά τους. Η ιστορία έχει αγάπη, αίμα είναι μία απαγορευμένη αγάπη σαν τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα»

Ακόμη, αποκάλυψε τον λόγο που έχει δύο επίθετα: «Έχω λόγο που τα βάζω και τα δύο επίθετα. Το Φαμέλη είναι της μητέρας μου και το Χειλά του πατέρα μου. Το Φαμέλη το έβαλα όταν έχασα τη μητέρα μου. Είναι για συναισθηματικούς λόγους κυρίως».

Η αγαπημένη ηθοποιός, μίλησε και για την προσωπική της ζωή αλλά και για τον ρόλο της στον "Σασμό".

