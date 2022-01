Κοινωνία

ΑΣΟΕΕ: Σάλος και αποκαλύψεις για τον ξυλοδαρμό του καθηγητή (βίντεο)

Σοκ από τον άγριο ξυλοδαρμό καθηγητή. Οι καταγγελίες εις βάρος του και η μήνυση συναδέλφου του. Έρευνες από την ΕΛΑΣ και παρέμβαση εισαγγελέα.



Σοκ έχει προκαλέσει ο άγριος ξυλοδαρμός καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μέσα στο αμφιθέατρο, ενώπιον των φοιτητών του.



Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι εισέβαλαν φορώντας κουκούλες και τον χτύπησαν στο σώμα και το κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

«Την ώρα που δίδασκα στο αμφιθέατρο, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και εισέβαλαν 10 -15 άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Κατευθύνθηκαν αμέσως προς το μέρος μου με ύβρεις και ξεκίνησαν να με χτυπούν.

Δεν αναγνώρισα κάποιον από τους επιτιθέμενους. Δεν μπορώ να σας πω ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης. Δεν έχω στοχοποιηθεί ποτέ μέχρι σήμερα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο ή από κάποια άλλη ομάδα», υποστήριξε ο καθηγητής

Τις τελευταίες ώρες οι αξιωματικοί της κρατικής ασφάλειας προσπαθούν να εξιχνιάσουν την υπόθεση καταγράφοντας μαρτυρίες φοιτητών αλλά και του ίδιου του καθηγητή, ψάχνοντας σε κάμερες και αναζητώντας βιντεοληπτικό υλικό από κινητά προκειμένου να δουν τόσο τα πρόσωπα τους όσο και τη διαδρομή που ακολούθησαν οι κουκουλοφόροι για να μπουν μέσα στο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η κατάθεση του καθηγητή αλλά και στα όσα αναφέρονται για μια δικαστική διαμάχη που είχε με έναν καθηγητή πρώην συνέταιρο του και δυο ακόμη συναδέλφους του με φόντο μια υπόθεση τοκογλυφίας.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες προφορικά φέρεται να είπε στους αστυνομικούς» αυτοί που μου επιτέθηκαν δεν ήταν αναρχικοί και το περιστατικό σχετίζεται με αντιδικία, που έχω με άλλους 3 καθηγητές».

Χθες το βραδύ μετά τον ξυλοδαρμό ο γιος του, τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου υπεβλήθη σε εξετάσεις .

Διαμαρτυρία φοιτητών στην ΑΣΟΕΕ

Σήμερα φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από την ΑΣΟΕΕ σχετικά με το χθεσινό επεισόδιο. Συγκεκριμένα, με πανό που έστησαν έξω από τη σχολή, ζητάνε εξηγήσεις για τον καθηγητή που δέχθηκε την επίθεση.

Εν τω μεταξύ, συνελήφθησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έξι άτομα, μέσα στην ΑΣΟΕΕ, ενώ προσπαθούσαν να γκρεμίσουν τοίχο, για να στήσουν «στέκι» αντιεξουσιαστών, εντός του Πανεπιστημίου.

Μήνυση κατά του καθηγητή κατέθεσε συνάδελφός του

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του καθηγητή, ο οποίος χθες δέχθηκε επίθεση από κουκουλοφόρους την ώρα που παρέδιδε μάθημα σε φοιτητές στο αμφιθέατρο της ΑΣΟΕΕ, κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών συνάδελφός του.

Σύμφωνα με τον μηνυτή, το θύμα της επίθεσης φέρεται, όπως δημοσιεύθηκε στον Τύπο, να δήλωσε πως πίσω από την επίθεση που δέχθηκε «βρίσκονται τρεις καθηγητές με τους οποίους είναι σε αντιδικία». Ο ίδιος αναφέρει πως προχώρησε στην κατάθεση της μήνυσης γιατί θεωρεί πως το θύμα τον «φωτογράφησε» ως ηθικό αυτουργό της επίθεσης που δέχθηκε, αφού ο ίδιος βρίσκεται σε οικονομική αντιδικία μαζί του. Η αντιδικία των δύο, με εκατέρωθεν μηνύσεις για οικονομικά αδικήματα, φαίνεται να αφορά την εμπλοκή τους σε επενδυτική εταιρεία.

Μετά την κατάθεση της μήνυσης, ο δικηγόρος του μηνυτή δήλωσε: «Πρόκειται για υπόθεση κρατικής αναλγησίας και διαφθοράς. Ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και πλημμέλημα ενώ ελέγχεται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων. Δυστυχώς, όμως, εξακολουθεί να διδάσκει στο πανεπιστήμιο. Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε κάθε πράξη βίας. Υποβάλαμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και ζητούμε να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ζητώ από τον πρωθυπουργό να ζητήσει σήμερα κιόλας την παραίτηση της υπουργού Παιδείας κυρίας Κεραμέως, καθώς ο κατηγορούμενος εξελίσσεται κανονικά στην ιεραρχία και παράλληλα του ανανεώθηκαν οι θητείες στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στην αντιπροεδρία του Πράσινου Ταμείου».

Θεοδωρικάκος: «Με πράξεις βάζουμε τέλος στη βία και την ανομία στα πανεπιστήμια»



Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος με αφορμή την επιχείρηση σε χώρο υπό κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την επίθεση που δέχτηκε καθηγητής κατά τη διάρκεια μαθήματος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Αυταρχικές συμπεριφορές, "παράγκες", βιαιότητες δεν έχουν θέση στο πανεπιστήμιο που θέλει να προσφέρει η Πολιτεία και η ελληνική οικογένεια στα παιδιά της. Αυτά δεν είναι λόγια• είναι πράξεις, πλέον. Απελευθερώθηκαν όλοι οι χώροι και αποδόθηκαν στους φοιτητές και τους καθηγητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και το ίδιο γίνεται και θα γίνεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση και στο ΑΠΘ και σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Πάντα με σεβασμό στη δημοκρατική νομιμότητα, σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές, οι οποίες έχουν την ευθύνη της εφαρμογής των σχεδίων ασφαλείας, καθιερώνοντας την ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια. Διασφαλίζουμε την εφαρμογή των Νόμων και την ασφάλεια φοιτητών και καθηγητών. Η Ελληνική Αστυνομία επιτελεί το καθήκον της, και ενισχύεται με τις ομάδες προστασίας των Πανεπιστημίων που ξεκινούν την εκπαίδευσή τους.

Σε ό,τι αφορά στο πρωτοφανές και άθλιο φαινόμενο της επίθεσης σε καθηγητή εν ώρα μαθήματος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είμαστε σαφείς. Πρακτικές αθλιότητας και βίας δεν γίνονται ανεκτές. Απαίτηση όλων μας, είναι η Αστυνομία να εντοπίσει τους ενόχους και να τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη».

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι «η Ν.Δ. που υποσχόταν «νόμο και τάξη» στα πανεπιστήμια, τα έχει καταστήσει σε κέντρα πλήρους ανομίας. Στην δράση των εγκληματιών κουκουλοφόρων ήρθε πλέον να προστεθεί και η εγκληματική δράση «λευκών κολάρων». Η περιβόητη « Πανεπιστημιακή Αστυνομία», άφαντη. Η Ελληνική Λύση δεσμεύεται ότι θα βάλει τέλος τόσο στο «άσυλο της κουκούλας» όσο και στο «ακαταδίωκτο της γραβάτας».»

