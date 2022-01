Life

“Το Πρωινό”- Ακρίτα για Τζούμα: Κανένας ρεπόρτερ δεν οφείλει να προστατεύσει κανέναν (βίντεο)

Τι είπε η Έλενα Ακρίτα για τις προκλητικές δηλώσεις του Κωνσταντίνου Τζούμα αλλά και τι ανέφερε χαρακτηριστικά για το ρόλο του ρεπόρτερ κατά τη διάρκεια των δηλώσεων αυτών

Σάλο προκάλεσε η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Τζούμα για τις γυναικοκτονίες αλλά και τις οικογένειες των θυμάτων, μη ανακαλώντας τίποτα από αυτά που είπε, αποδίδοντας τις δηλώσεις του σε..black χιούμορ, όπως δήλωσε.

Η Έλενα Ακρίτα πήρε θέση για τις πρόσφατες δηλώσεις του Κωνσταντίνου Τζούμα για "τη φλυαρία των γυναικών και.. τις γυναικοκτονίες" αλλά και για το ρόλο του ρεπόρτερ απέναντι στον συνεντευξιαζόμενο.

"Ο Τζούμας αφού είπε ότι δεν ζητά συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων των γυναικοκτονιών και πως δεν ανακαλεί τα λεγόμενά του, είπε πως ο ρεπόρτερ θα έπρεπε να τον προστατεύσει, όμως κανένας ρεπόρτερ δεν οφείλει να προστατεύσει κανέναν" και συμπλήρωσε "Αν ένας ενήλικας εκφράζει την άποψή του από που και ως που θα του πω εγώ τι να πει".

"Αν κάποιος θεωρεί ότι πρέπει να τον προστατεύσουμε ας πάρει babysitter, ας το ψάξει με τον ψυχίατρό του" τόνισε η Έλενα Ακρίτα.





