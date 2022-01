Κοινωνία

Πειραιάς: Φωτιά σε εστιατόριο

Στις φλόγες τυλίχτηκε γνωστό εστιατόριο στο Μικρολίμανο. Οι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε γνωστό εστιατόριο στο Μικρολίμανο του Πειραιά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδουν στο σημείο ώστε να μην επεκταθεί και σε άλλα καταστήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ιστορικό εστιατορίο στο Μικρολίμανο, το οποίο έχει τυλιχθεί από τη φωτιά που ξέσπασε στην κουζίνα και οι πυροσβέστες μάχονται για να μην υπάρξουν περαιτέρω ζημιές.

Οι καπνοί της φωτιάς είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, η πυροσβεστική έχει σπεύσει στο σημείο με μικρά οχήματα, καθώς οι στενοί δρόμοι δεν επέτρεπαν στα μεγάλα να περάσουν.

