Ανεργία - ΕΛΣΤΑΤ: 13,3% τον Νοέμβριο

Τα στοιχεία για την ανεργία το Νοέμβριο του 2021 σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι αλλά και τον περασμένο μήνα.

Αισθητή μείωση εμφάνισε η ανεργία το Νοέμβριο του 2021 σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι καθώς διαμορφώθηκε στο 13,3% από 16,1% και οριακή υποχώρηση σε σύγκριση με τον Οκτώβριο που ήταν 13,4%. Πάντως η ανεργία πλήττει κυρίως τους νέους ηλικίας 15.24 ετών με τα ποσοστό να διαμορφώνεται στο 34,3%

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι άνεργοι ανήλθαν τον Νοέμβριο σε 624.858 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 121.560 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2020 (-16,3%) και αύξηση κατά 3.551 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021 (+0,6%).

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.087.369 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 208.940 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2020 (+5,4%) και κατά 54.950 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021 (+1,4%).

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.138.257, σημειώνοντας μείωση κατά 118.626 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2020 (-3,6%) και κατά 61.076 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021 (-1,9%).

