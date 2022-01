Πολιτική

Οικονόμου για Rafale: Γεωστρατηγική εξέλιξη μεγίστης σημασίας

Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ πως δεν στηρίζει την εθνική επιλογή για θωράκιση της χώρας Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την πανδημία και την έκδοση του 10ετους ομολόγου.

Γεωστρατηγική εξέλιξη μεγίστης σημασίας, καθώς, όπως είπε, καθιστά την Πολεμική μας Αεροπορία μία από τις ισχυρότερες της περιοχής, σφραγίζει την Αμυντική συμφωνία με την Γαλλία, ενώ προωθεί τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτήρισε την άφιξη των πρώτων 6 μαχητικών αεροσκαφών, τύπου Rafale από τη Γαλλία χθες στην χώρα μας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Οικονόμου κάλεσε, εξάλλου, όλους τους ενήλικες δικαιούχους της αναμνηστικής δόσης, που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί με την γ' δόση να το πράξουν εγκαίρως «όχι μόνον για την διατήρηση των προνομίων, που αυτό συνεπάγεται, αλλά και για να θωρακιστούν έναντι της βαριάς νόσησης έναντι του κορονοιού», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Έκανε, δε, λόγο για σταδιακή εκτόνωση του 5ου κύματος, ωστόσο, επεσήμανε πως υπάρχουν ακόμη ασυμπτωματικοί φορείς, που διασπείρουν τον ιό, ενώ νοσηλείες και διασωληνώσεις, λόγω «Όμικρον» και «Δέλτα» αντιστοίχως διατηρούν την αυξημένη πίεση στο ΕΣΥ.





Απαντώντας στο σχόλιο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που ανέφερε σε ανάρτηση ότι «κανένα κόμμα ποτέ στη σύγχρονη ιστορία του τόπου δεν μετέτρεψε αγορά εξοπλισμών με χρήματα του ελληνικού λαού, που μάλιστα δεν περισσεύουν, σε κομματικό σποτ», ο κ. Οικονόμου σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας, αυτή τη μέρα τουλάχιστον, θα μπορούσε να αφήσει στην άκρη τη μικροπρέπεια και την αντιπαράθεση για μια μεγάλη επιτυχία της πατρίδας. Δεν θα τον ακολουθήσουμε. Η κυβέρνηση, σε απόλυτη σύμπνοια με τον ελληνικό λαό, συνεχίζει ανυποχώρητα την προσπάθεια ενίσχυσης της ισχύος της Ελλάδος, σε κάθε επίπεδο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε στην επόμενη ιστορική στιγμή για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας να παρευρεθεί έστω και ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ».





Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτήρισε επιτυχημένη την χθεσινή έκδοση 10ετούς ομολόγου, όπου, όπως είπε, αντλήθηκαν 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,8%.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:

«Η Ελλάδα -χάρη στο σχέδιο και τις θεμελιώδεις πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης- γίνεται μέρα με τη μέρα πιο ισχυρή οικονομικά, πιο ισχυρή γεωπολιτικά, πιο ισχυρή στρατιωτικά. Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί η προμήθεια 24 υπερσύγχρονων αεροσκαφών Rafale, τα 6 πρώτα από τα οποία έφτασαν χθες στη Τανάγρα. Πρόκειται για μία γεωστρατηγική εξέλιξη μέγιστης σημασίας, γιατί τα νέα μαχητικά καθιστούν την Αεροπορία μας μία από τις ισχυρές στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, κάτι που προσδίδει προστιθέμενη αξία και ειδικό βάρος στην ευελιξία της διπλωματίας μας, αλλά και τις πολύπλευρες συμμαχίες της χώρας μας. Και βέβαια σφραγίζει την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας, δίνοντας ταυτόχρονα νέα πνοή στην προοπτική της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Η αμυντική πολιτική είναι μέρος της εθνικής πολιτικής μας γιατί πεποίθηση αυτής της Κυβέρνησης είναι ότι οικονομική σταθερότητα, η κοινωνική συνοχή, η αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων στη χώρα πρέπει να πλαισιώνεται από τη θωράκιση της ασφάλειάς της Ελλάδας και την αναβάπτιση της διεθνούς ισχύος της.

Να σημειώσω ακόμη ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης -μιλώντας χθες στην τελετή για την παραλαβή των νέων αεροσκαφών- ανακοίνωσε πως τα πτητικά και καταδυτικά επιδόματα στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας απαλλάσσονται από κάθε φόρο. Το μέτρο αυτό αφορά πρωτίστως τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό Σώμα. Θα ισχύει και για τις αποζημιώσεις των στελεχών που παρέχουν ιατρική βοήθεια με αεροπορικά μέσα.

Είναι η ελάχιστη και η προ πολλού οφειλόμενη έκφραση ευγνωμοσύνης της Πολιτείας προς όλους εκείνους που αγρυπνούν για να προκόβει η Ελλάδα με ειρήνη και ασφάλεια. Είναι μια υποχρέωση που πραγματώνει η Κυβέρνησή μας.

Πανδημία, μέτρα προστασίας και εμβολιασμοί

Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που καταγράφονται σε σχέση με την επιδημιολογική κατάσταση της χώρα:

Πρώτον παρατηρείται μια σταδιακή εκτόνωση, καθώς συνεχίζεται η μείωση των κρουσμάτων, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς στην εξέλιξη αυτή ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ασυμπτωματικοί φορείς, που βεβαίως και μεταδίδουν τον ιό.

Και δεύτερον, εξακολουθεί να υπάρχει αυξημένη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τόσο σε απλές κλίνες, εξαιτίας της «Ο», όσο και στις Μ.Ε.Θ. εξαιτίας της «Δέλτα» που ενώ στην κοινότητα παραμένει σε ένα χαμηλό ποσοστό -περίπου 10%- προκαλεί τις μισές και μάλιστα τις πιο βαριές νοσήσεις, ιδίως στους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας.

Αξιολογώντας το σύνολο των δεδομένων η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων εισηγήθηκε χθες και η Κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση των μέτρων που αποφασίστηκαν στο τέλος του προηγούμενου έτους για μια ακόμη εβδομάδα.

Να προσθέσω επίσης σχετικά με την πανδημία ότι -μετά την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού για τέταρτη δόση στους πολίτες που ανήκουν στην ομάδα των ανοσοκατασταλμένων- ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα προκειμένου να κλείνουν τα ραντεβού τους.

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση των νησιωτών μας άνοιξαν σε 26 νησιά νέες εμβολιαστικές γραμμές για τα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών. Οι εμβολιασμοί θα γίνουν σε Κέντρα Υγείας ή σε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία των νησιών στις 28 Ιανουαρίου και στις 4 Φεβρουαρίου και οι γονείς μπορούν να κλείσουν τα ραντεβού μέχρι τις 25 Ιανουαρίου.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2022 όσοι ενήλικοι συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 7 μηνών από την χορήγηση της 2ης δόσης στην περίπτωση των διδοσικών εμβολίων ή από την χορήγηση της μονοδοσικής δόσης για όσους έκαναν το μονοδοσικό εμβόλιο προκειμένου να θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι θα πρέπει να κάνουν και την αναμνηστική δόση. Καλούμε λοιπόν όλους τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν με τη αναμνηστική δόση όχι μόνον για να διατηρήσουν τα προνόμια των εμβολιασμένων, αλλά και για να είναι θωρακισμένοι απέναντι σε ενδεχόμενη βαριά νόσηση από τον κορονοϊό.

Η πορεία μας μέσα στην πανδημία εξακολουθεί να είναι δύσκολη, αλλά, με σχέδιο, αξιοπιστία και προσήλωση στο στόχο, θα ανταποκριθούμε στο μέγιστο.

Νέα μείωση της ανεργίας - Ξεκίνησαν τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για 86.000 νέες θέσεις εργασίας

Κεντρικός στόχος του κυβερνητικού σχεδίου, με οικονομικές και προπάντων κοινωνικές διαστάσεις, είναι η στήριξη της απασχόλησης και η τόνωση της κοινωνικής συνοχής. Αυτό αποδεικνύει η πολιτική μας. Αυτό αποδεικνύει τα αποτελέσματα που φέρνει η πολιτική μας, γιατί παρά τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας, η ανεργία συνέχισε να υποχωρεί όπως δείχνουν και τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Δικαιώνεται έτσι για μια ακόμη φορά η ακολουθούμενη οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης. Η πολιτική αυτή οδηγεί σε περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τον Νοέμβριο του 2021 η ανεργία υποχώρησε στο 13,3% έναντι 16,1% που ήταν τον Νοέμβριο του 2020. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι είχαμε 208.940 περισσότερους εργαζόμενους το Νοέμβριο του 2021 σε σχέση με το Νοέμβριο του 2020 και 54.950 περισσότερους εργαζόμενους το Νοέμβριο του 2021 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021.

Προφανώς και έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας για να μειώσουμε την ανεργία ακόμη περισσότερο. Όμως η πολιτική μας αποδίδει καρπούς και αυτό έχει άμεσες θετικές συνέπειες στη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Υπενθυμίζω ότι μέχρι σήμερα:

-Έχουμε διαθέσει περισσότερα από 9 δισ. ευρώ για την κάλυψη 3 εκατομμυρίων εργαζομένων και ανέργων, από τις συνέπειες του κορονοϊού.

-Έχουν μειωθεί και διατηρούνται μειωμένες οι ασφαλιστικές εισφορές.

-Έχει εφαρμοστεί πρόγραμμα κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τη δημιουργία 100 χιλ. θέσεων απασχόλησης και συνεχίζεται και στην τρέχουσα χρονιά για να καλύψει επιπλέον 50.000 προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα.

-Από την αρχή του χρόνου μπήκε σε εφαρμογή και το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» για νέους 18 έως 29 ετών.

-Για τη χρονιά που ξεκίνησε, ο ΟΑΕΔ προωθεί -με κάλυψη από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ- έντεκα νέα προγράμματα για απασχόληση 86.000 ανέργων με έμφαση στους νέους, τις γυναίκες και τους μακροχρόνια ανέργους. Μπήκε, ήδη σε εφαρμογή το πρώτο από έντεκα προγράμματα και ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων. Αφορά την επιχορήγηση των επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση στις γυναίκες. Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε., και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το τρίμηνο πριν από την αίτηση και δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Η Κυβέρνηση μας ανταποκρίνεται στο αίτημα της νέας γενιάς για εύρεση καλών θέσεων εργασίας στην Πατρίδα. Και στο άμεσο μέλλον αυτές θα είναι ακόμα περισσότερες και ποιοτικότερες.

Για την έκδοση 10ετούς ομολόγου

Κλείνοντας να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα προχώρησε χθες σε μια ακόμη επιτυχημένη έκδοση 10ετούς ομολόγου, καθώς συγκέντρωσε υψηλή ζήτηση και ποιότητα κεφαλαίων. Αντλήθηκαν 3 δισ. ευρώ, με επιτόκιο περίπου 1,8% που κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό, καθώς στην τρέχουσα συγκυρία καταγράφεται, διεθνώς, άνοδος των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα, εξαιτίας της υψηλής αβεβαιότητας που προκαλούν η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση, η αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων και η επικείμενη στροφή των κεντρικών τραπεζών προς μια πιο συσταλτική νομισματική πολιτική.

Χαρακτηριστικό της ανοδικής τάσης στις αποδόσεις των κρατικών τίτλων είναι το γεγονός ότι τα γερμανικά ομόλογα διαπραγματεύονται, για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, με θετική απόδοση.

Ωστόσο, παρά τη δύσκολη συγκυρία, η Ελλάδα δανείστηκε με κόστος κάτω από το μισό σε σχέση με την αντίστοιχη έκδοση του Μαρτίου του 2019, όταν το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 3,9%».

