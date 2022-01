Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Μαγιορκίνης: Σε συρρίκνωση το κύμα της Όμικρον στην Ελλάδα

Σε σταθεροποίηση οι σκληροί δείκτες της πανδημίας στη χώρα μας. Τι αναμένουμε τις επόμενες εβδομάδες.

Ο επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας, τόνισε ότι η παραλλαγή Όμικρον συνεχίζει να αφήνει το αποτύπωμα της όλο τον πλανήτη και την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκε άνοδος 11% στα κρούσματα και 7% σε θανάτους.

Επιδεινωμένη είναι και η εικόνα στην Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα με αύξηση στα κρούσματα 8% και μικρότερη 2% στους θανάτους.

Σε σύνολο 47 ευρωπαϊκών κρατών, τα 38 είχαν να επιδείξουν επιδεινωμένη επιδημιολογική εικόνα και μόλις 8 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα παρουσίασαν καλύτερη εικόνα στην καταγραφή των κρουσμάτων, αλλά αντίθετα στη χώρα μας παρουσιάστηκε αύξηση στον αριθμό των θανάτων.

Ο κ. Μαγιορκίνης υπογράμμισε ότι η γενικότερη εικόνα που παρουσιάζεται στην Ελλάδα δείχνει ότι το κύμα της Όμικρον συρρικνώνεται και τις επόμενες εβδομάδες αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί και στην πίεση που δέχεται το ΕΣΥ. Ενώ με βάση τα όσα γνωρίζουμε από τα προηγούμενα κύματα της πανδημίας αναμένεται το κύμα της Όμικρον να σταθεροποιηθεί σε ένα πλατό κρουσμάτων το οποίο όμως θα είναι υψηλότερο από αυτό της Δέλτα.

