Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός: ”Περίπατος” για τους Πειραιώτες

Πρώτη εντός έδρας ήττα μετά από έξι αγώνες για τους Ροδίτες. Κορυφαίος του Ολυμπιακού ο Τόμας Γουόκαμ.

Η άμυνα απλοποίησε το έργο του Ολυμπιακού στη Ρόδο, με τους «ερυθρόλευκους» να περνούν ένα εύκολο απόγευμα και να πανηγυρίζουν την τέταρτη διαδοχική νίκη τους και δέκατη σε έντεκα αναμετρήσεις. Οι Πειραιώτες επικράτησαν άνετα με 87-69 του Κολοσσού, για την 13η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, υποχρεώνοντας τους Ροδίτες (7-5) στην πρώτη εντός έδρας ήττα τους σε έξι αγώνες.

Δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Σάσα Βεζένκοφ από τον Ολυμπιακό, λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο, που δεν ανησυχούν, όμως, τους «ερυθρόλευκους», ενώ εκτός έμεινε ο τραυματίας Σακίλ ΜακΚίσικ (αιμάτωμα στον δεξιό μηρό).

Με απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας από τα 6.75 (5/26 τρίποντα) και χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ (27 έναντι 41), ο Κολοσσός δεν είχε σκέψεις υπέρβασης απέναντι στον Ολυμπιακό, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αξιοποιεί τη διάρκεια στην άμυνα της από το πρώτο τζάμπολ και να κρατάει τους «θαλασσί» κάτω από τους 20 πόντους σε κάθε δεκάλεπτο μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου.

Στον αντίποδα, οι Πειραιώτες εκμεταλλεύτηκαν τον επιθετικό πλουραλισμό τους, ενώ όταν βρήκαν και το μακρινό σουτ «κλείδωσαν» πρόωρα το «διπλό». Στο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι εξασφάλισαν μία διψήφια διαφορά (+12, 32-44), την οποία εκτόξευσαν στο +18 στο 30΄ (45-63), μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο του αγώνα.

Κορυφαίος του Ολυμπιακού ο Τόμας Γουόκαμ με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (13) και ριμπάουντ (10), ενώ πολύτιμοι ήταν και οι Χασάν Μάρτιν (13π., 8ρ.), Κώστας Σλούκας (14π.) και Γιαννούλης Λαρεντζάκης (10π.). Από τον Κολοσσό ξεχώρισαν οι Τζόρνταν Φλόιντ (21π.) και Σον Μίλερ (19π.).

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 32-44, 45-63, 69-87

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Συμεωνίδης, Καρπάνος

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Μομίροφ, Ουίλιαμς 11 (3), Τιλί 5, Χατζηδάκης, Ποτ 5, Ξανθόπουλος, Πράπας 4, Καμπούρης, Μαργαρίτης 2, Μπιλλής, Μίλερ 19 (1), Φλόιντ 21 (1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 13 (2), Ντόρσεϊ 9 (1), Φαλ 6, Παπανικολάου 5 (1), Ζαν-Σαρλ 9 (1), Έισι 3 (1), Λούντζης, Λαρεντζάκης 10 (1), Σλούκας 14 (3), Μάρτιν 13, Πρίντεζης 5 (1).

