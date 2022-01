Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βραζιλία: Ρεκόρ κρουσμάτων σε ένα 24ωρο

Το υπουργείο Υγείας στη Βραζιλία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 269.968 κρούσματα του SARS-CoV-2, αριθμός ρεκόρ, ωθώντας έτσι τον συνολικό αριθμό των μολύνσεων από την αρχή της πανδημίας σε πάνω 25 εκατομμύρια.

Το ίδιο χρονικό διάστημα υπέκυψαν άλλοι 799 ασθενείς εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19.Όπως πολλές άλλες χώρες, η Βραζιλία αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή ένα νέο κύμα της πανδημίας λόγω της εξάπλωσης της εξαιρετικά μεταδοτικής παραλλαγής Όμικρον.

Η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής με 213 εκατ. κατοίκους καταγράφει επισήμως έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στον κόσμο σε απόλυτα μεγέθη: οι νεκροί έχουν φθάσει σχεδόν τους 626 χιλιάδες.

Πάνω από 4.800.000 τα συνολικά κρούσματα στο Μεξικό

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 45.115 κρούσματα του SARS-CoV-2 και υπέκυψαν ακόμη 437 ασθενείς εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στο κράτος των 126 εκατομμυρίων κατοίκων έφθασε τους 305.240 νεκρούς επί συνόλου 4.873.561 μολύνσεων.

Στελέχη του μεξικανικού υπουργείου Υγείας αναγνωρίζουν πάντως ότι τα επίσημα δεδομένα για την επιδημιολογική κατάσταση είναι πολύ υποτιμημένα σε σχέση με την πραγματικότητα.

