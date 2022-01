Κοινωνία

Καλάβρυτα: Εκτροχιάστηκε τρένο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο τεχνικοί της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Εκτός τροχιάς βρέθηκε άξονας της αμαξοστοιχίας 1330 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως ενημέρωσε η εταιρεία.

Στο σημείο σπεύδουν τεχνικοί της εταιρείας, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι επιβάτες, μεταφέρονται στα Καλάβρυτα με λεωφορείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Όμικρον 2: Πόσο επικίνδυνη είναι η νέα υποπαραλλαγή

Κακοκαιρία - Αττική: Σε ποιους δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία

Τροχαίο στην Γλυφάδα: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε και τυλίχθηκε στις φλόγες