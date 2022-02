Life

“The 2Night Show” με εκλεκτούς καλεσμένους (εικόνες)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και απόψε ενδιαφέρουσες προσωπικότητες.



Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ελίνα Παπίλα και τον Γιώργο Καρτελιά, το επιτυχημένο ραδιοφωνικό δίδυμο του Sok Fm της Χαλκίδας, που φέτος παρουσιάζει την πρωινή εκπομπή του Star.

Γιατί πολλοί ακροατές πίστευαν ότι είναι ζευγάρι; Έχει έρθει ποτέ η σχέση τους σε ρήξη; Πώς αντιμετωπίζουν τα αρνητικά σχόλια; Ήταν εύκολη η απόφαση να πάνε στο Star και πώς αντιδράσανε οι οικογένειές τους; Είναι ικανοποιημένοι με τα νούμερα τηλεθέασης; Τέλος, με παιχνιδιάρικη διάθεση και πολύ χιούμορ, ανακαλύπτουν πόσο καλά γνωρίζει ο ένας τον άλλον!

Καλεσμένος για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» και ο Ηλίας Φιλίππου, ο πολυγραφότερος στιχουργός της Ελλάδας που επάξια μπήκε στα ρεκόρ Guinness.

Ο Ηλίας Φιλίππου μιλάει για το όνειρο της ζωής του που έγινε πραγματικότητα, για τη συνεργασία του με τον Μάνο Χατζιδάκι, αλλά και για τις συνεργασίες που έκανε στην καριέρα του με πάνω από 500 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων μεγάλα ονόματα, όπως Νίκος Βέρτης, Πέγκυ Ζήνα, Νίκος Κουρκούλης, Γιάννης Πλούταρχος, Πασχάλης Τερζής, Λευτέρης Πανταζής και πολλοί άλλοι.

Επίσης, αναφέρεται στον Κυριάκο Παπαδόπουλο, το καλλιτεχνικό του «έτερον ήμισυ», και στο πώς διακρίνει αν ένα τραγούδι θα γίνει επιτυχία. Τέλος, μοιράζεται ιστορίες που κρύβονται πίσω από πολύ αγαπημένα τραγούδια και εξηγεί πως για εκείνον το βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι η οικογενειακή του ηρεμία.

Η Αναστασία, το 18χρονο κορίτσι που ανέβασε το τραγούδι της «Αμαρτίες» στο Tik Tok και αμέσως έγινε viral, με εκατομμύρια views, συναντά για πρώτη φορά τον Γρηγόρη στο «The 2Night Show».

Η όμορφη Αναστασία, που πέρυσι ήταν μαθήτρια της Γ’ Λυκείου, περίμενε να ενηλικιωθεί για να βγάλει το πρώτο της τραγούδι. Την στηρίζει η οικογένειά της; Γιατί θα ήθελε να ακούσει και αρνητικά σχόλια;

Ποια τραγούδια θα έβαζε στο πρόγραμμά της; Τέλος, παρέα με τους «Prestige The Band» τραγουδάει τη μεγάλη της επιτυχία «Αμαρτίες» και ξεσηκώνει τους πάντες!

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

