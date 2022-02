Life

“The 2Night Show” - Ισμήνη Παπαβλασοπούλου: Ξεκίνησαν τα αρνητικά σχόλια πριν βγω στην τηλεόραση

Τι είπε για τον χώρο του modeling, που μπήκε στη ζωή της όταν ήταν 14 ετών, για την υποστήριξη που είχε από τους γονείς της και για τη ζωή της που μοιράζεται μεταξύ Ελλάδας και Λος Άντζελες.

Από την καρέκλα του GNTM, στο πλατό του Γρηγόρη Αρναούτογλου και το "The 2night Show" βρέθηκε η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου, η οποία μίλησε για τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε πριν ακόμα εμφανιστεί στο σόου μόδας αλλά και για τη σύγκριση που της έκαναν με τη Βίκυ Καγιά.

Μίλησε για τον χώρο του modeling, που μπήκε στη ζωή της όταν ήταν 14 ετών, για τα ταξίδια και τις εμπειρίες που αποκόμισε από αυτά, για την υποστήριξη που είχε πάντα από τους γονείς της και για τη ζωή της που τώρα πια μοιράζεται μεταξύ Ελλάδας και Λος Άντζελες.

«Δεν είμαι κατά, απλά σίγουρα πρέπει να γνωρίζει ο γονιός ότι πρέπει να είναι κοντά στο παιδί. Μπορεί το παιδί από μικρή ηλικία να αρχίσει να ταξιδεύει, να είναι μόνο του, σε χώρες που δεν γνωρίζει τη γλώσσα. Πολλά κορίτσια μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Σε μια φωτογράφιση μπορεί το κορίτσι να πάει μόνο του, με κάποιον από το γραφείο.

Εγώ στη φωτογράφιση πήγαινα μόνη μου όσο ήμουν στο σχολείο. Οι γονείς μου μου είχαν πολύ εμπιστοσύνη, ήμουν ένα ανεξάρτητο παιδί και επειδή είμαι μοναχοπαίδι, περνούσα πολύ χρόνο μόνη μου» είπε μεταξύ άλλων για τα πρώτα της βήματα και συνέχισε:

«Στο σχολείο δυσκολευόμουν, γιατί ήμουν ένα παιδί μαζεμένο, δεν ήθελα ο κόσμος να ξέρει πολλά για τη δουλειά μου, γιατί δεν μου άρεσε να με συζητάνε».

Για τη ζωή ως μοντέλο και αν χρειάστηκε να φτάσεις σε ακραίες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα με το βάρος της: «Προσωπικά δεν έχω φτάσει σε κάτι πολύ ακραίο. Δεν χρειάστηκε, ήμουν τυχερή. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες όμως γιατί έχω συζήσει με πάρα πολλά κορίτσια ανά τα χρόνια. Υπήρχαν μέσα σε αυτά κάποια που περνούσαν πολύ δύσκολα. Μπορεί κάποια να έτρωγε ένα μήλο την ημέρα».

Για το GNTM και την κριτική που δέχτηκε είπε «Το περίμενα ότι θα με συγκρίνουν με την Βίκυ Καγιά. Ήταν κάτι που το γνώριζα απλά εγώ πήγα αφότου είχε φύγει, έχουμε και πάρα πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας και από την ίδια την παραγωγή μου είπαν να μην αγχώνομαι, ότι πάω ως κριτής και θα είμαι σε μια ομάδα ανθρώπων που θα κάνω τον εαυτό μου όχι για να πάρω κάποιον άλλο ρόλο. Ένιωσα ότι με αδίκησαν.

Εγώ δε θα μπορούσα να συγκρίνω έναν άνθρωπο που έχει κάνει τόσα πολλά στον χώρο με κάποιον που μόλις τώρα ξεκινάει. Τα έντονα αρνητικά σχόλια ξεκίνησαν πριν καν βγω στην τηλεόραση», δήλωσε η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου.





