Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη: Πρώην ποδοσφαιριστής ανάμεσα στους συλληφθέντες

Η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης αναζητεί δύο ακόμη πρόσωπα για εμπλοκή στην υπόθεση.

Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οδηγούνται σήμερα οι εννέα συλληφθέντες για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και τον τραυματισμό των δύο φίλων του σε τυφλή οπαδική ενέδρα τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου στην περιοχή Χαριλάου.

Ανάμεσά σε αυτούς που θα περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας και αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες μέρες είναι οι οκτώ που συνελήφθησαν την Κυριακή, σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων.

Πρόκειται για επτά Έλληνες κι έναν Αλβανό, ηλικίας 20 έως 23 ετών, η εμπλοκή των οποίων στο άγριο έγκλημα προέκυψε από το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσε η Δίωξη Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ο ένατος κατηγορούμενος που θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και θα λογοδοτήσει για τη δολοφονική επίθεση είναι 23χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, που είχε συλληφθεί ένα 24ωρο μετά το αιματηρό επεισόδιο. Διώκεται μεταξύ άλλων για το κακούργημα της από κοινού ανθρωποκτονίας με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συρροή.

Η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης αναζητεί δύο ακόμη πρόσωπα για εμπλοκή στην υπόθεση. Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται 20χρονος Αλβανός για τον οποίο δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι διέφυγε στην πατρίδα του, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιωνόταν μέχρι το βράδυ της Κυριακής από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να κατηγορείται και για την άλλη επίθεση, μαζί με τον 23χρονο συμπατριώτη του, τον Μάρτιο του 2019, πάλι στη Χαριλάου.

Σύμφωνα με το thesstoday.gr, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο οδηγός, Γ.Κ. του δεύτερου αυτοκινήτου, το οποίο συμμετείχε στη δολοφονική επίθεση. Ο Γ.Κ είναι πρώην ποδοσφαιριστής στην παιδική ομάδα του ΠΑΟΚ, υπάλληλος σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας υποδημάτων και οργανωμένος στη ΘΥΡΑ 4.

Μάλιστα o Γ.Κ είναι φίλος, στο facebooκ με τον 20χρονο Αλβανό ο οποίος έχει διαφύγει στη χώρα του και καταζητείται.

