"The 2Νight Show"- Καράβας: Ο έρωτας για την σύζυγό του και το GNTM

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης στο «The 2Night Show» τον Γιώργος Καράβας.

Το διεθνούς φήμης μοντέλο, με την εντυπωσιακή εμφάνιση, επιβεβαιώνει ότι έχει πολλούς λόγους για να νιώθει τυχερός στη ζωή του. Μεταξύ άλλων, μίλησε για την ευτυχισμένη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει με τη γυναίκα του, Ραφαέλα Ψαρρού.

"Η Ραφαέλα είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για μένα και θέλω να πιστεύω πως είμαι κι εγώ σημαντικός για εκείνη. Είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, αν της μπει κάτι στο μυαλό το κάνει και σε αυτό έχουμε ταιριάξει από την πρώτη στιγμή. Περνάμε ωραία, γελάμε, αγαπιόμαστε, είμαι ακόμη ερωτευμένος μαζί της, την ποθώ ως γυναίκα. Περνάμε ωραία με τα παιδιά μας", είπε για την σύζυγό του.

Τα παιδιά του, τον παρακολουθούν στην τηλεόραση και δεν διστάζουν να κάνουν κριτική στον μπαμπά τους: "Θέλω όταν τα παιδιά μου ζητήσουν κάτι, να το δοκιμάσουν. Είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Με βλέπουν στην τηλεόραση και μου κάνουν κριτική".

Για τον φετινό κύκλο του GNTM, ο Γιώργος Καράβας ανέφερε: "Είχα λίγο άγχος αλλά πήγε πολύ καλά. Είμαι άνθρωπος που περνά ωραία σε αυτό που κάνω αν δεν περάσω ωραία φαίνεται. Αν αυτό που συμμετέχω, είναι κάτι που μου αρέσει και με αφήνει να αναδείξω τον εαυτό μου, θα το κάνω στο 100%, αν είναι κάτι απλά και μόνο για να παραμείνω στην τηλεόραση δεν είναι αυτοσκοπός".

Επίσης, απάντησε για το αν θα ήθελε να είναι στην κριτική επιτροπή του επόμενου GNTM, μετά τα εξαιρετικά σχόλια που απέσπασε στον τελευταίο κύκλο.

"Είναι κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί, παρόλα αυτά γίνονται πράγματα τα οποία είναι σε καλό δρόμο. Μόνο αυτό μπορώ να πω στην παρούσα φάση" ανέφερε ο Γιώργος Καράβας.

