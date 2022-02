Κόσμος

Ουκρανία - Ρωσικός στόλος: διαρκείς… ασκήσεις στην Μαύρη Θάλασσα (εικόνες)

Δεκάδες πλοία του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας απέπλευσαν μόνο από δύο λιμάνια, όπως ανακοινώθηκε επισήμως.

Περισσότερα από 30 πολεμικά πλοία του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας απέπλευσαν από τα λιμάνια της Σεβαστούπολης και του Νοβοροσίσκ στο πλαίσιο ναυτικής άσκησης, ανακοίνωσε η διοίκηση του ρωσικού στόλου.

«Περισσότερα από 30 πλοία του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας απέπλευσαν από τη Σεβαστούπολη και το Νοβοροσίσκ στο πλαίσιο των ασκήσεων», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ρωσικός στόλος.

Την Πέμπτη επιπλέον έξι ρωσικά πολεμικά πλοία έφθασαν για ναυτικές ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας που η Μόσχα προσάρτησε το 2014 από την Ουκρανία, προερχόμενα από τη Μεσόγειο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι το Πολεμικό Ναυτικό της θα πραγματοποιήσει γυμνάσια με τη συμμετοχή όλων των στόλων της από τον Ειρηνικό μέχρι τον Ατλαντικό, στην πιο πρόσφατη επίδειξη ισχύος κατά την αντιπαράθεσή της με τη Δύση σχετικά με την Ουκρανία.

