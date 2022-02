Αθλητικά

Κούγιας - ΠΑΟΚ στα “μαχαίρια” και εκατέρωθεν μηνύσεις

Κόντρα δίχως τέλος μεταξύ του ποινικολόγου και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.



Ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και κατέθεσε αγωγή για αποζημίωση ύψους 100.000 ευρώ, από κάθε μέλος της διοίκησης του ΠΑΟΚ. Αφορμή στάθηκε μια ανακοίνωση του Δικεφάλου του Βορρά, που χαρακτηρίζεται αηδιαστική από το δικηγορικό γραφείο του κ.Κούγια.

Από την πλευρά της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν πηγές της, θα απαντήσει με μήνυση κατά του γνωστού νομικού για ψευδή καταμήνυση, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν οι Θεσσαλονικείς. Ακόμα θα κατατεθούν εναντίον του και όλα αυτά που έχει πει τις τελευταίες μέρες σε τηλεόραση, ραδιόφωνα, ιστοσελίδες και εφημερίδες και έχουν συλλεχθεί από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ενώ αυτά τα στοιχεία θα σταλθούν και στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για πειθαρχικές κυρώσεις. Οι Θεσσαλονικείς θα αιτηθούν για την αφαίρεση της άδειάς του Αλέξη Κούγια.

Ο Αλέξης Κούγιας απάντησε με τη σειρά του στις κινήσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι για ” κάθε λέξη και για κάθε παράνομη πράξη που κάνετε εις βάρος μου (μηνύσεις, αγωγές, αναφορές και χυδαίες ανακοινώσεις του εκπροσώπου τύπου) θα σας οδηγώ στα δικαστήρια μέχρι να πατήσετε ασπρόμαυρο χιόνι”.

Αναλυτικά η νέα τοποθέτηση του Αλέξη Κούγια:

“Δεν γνωρίζω ποιος σας συμβουλεύει και νομίζετε ότι με αυτού του είδους τις ανακοινώσεις θα με τρομοκρατήσετε για να μην κάνω το καθήκον μου, προκειμένου να αποκαλυφθεί και να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη και ο τελευταίος φυσικός και ηθικός αυτουργός της αποτρόπαιης ανθρωποκτονίας του Άλκη Καμπανού και των αποπειρών ανθρωποκτονιών των άλλων δύο θυμάτων από τους εγκληματίες της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά θέλω να σας δηλώσω για τελευταία φορά ότι για κάθε λέξη και για κάθε παράνομη πράξη που κάνετε εις βάρος μου (μηνύσεις, αγωγές, αναφορές και χυδαίες ανακοινώσεις του εκπροσώπου τύπου) θα σας οδηγώ στα δικαστήρια μέχρι να πατήσετε ασπρόμαυρο χιόνι.

Εγώ δεν είμαι από τους δικηγόρους που υπολογίζουν ακόμη και τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή τους, όταν πρέπει να τηρήσουν το καθήκον τους, ούτε είμαι ανυπεράσπιστος μάρτυρας ή ένορκος που τρομοκρατείται και αυτό θα το αντιληφθείτε όταν αντιμετωπίσετε και κατηγορίες για ψευδείς καταμηνύσεις και νέες αγωγές αποζημιώσεων.

Λάθος άνθρωπο και δικηγόρο βρήκατε για να κατασυκοφαντήσετε και να φοβίσετε.

Ελπίζω την ώρα του δικαστηρίου να μην έχουμε καμιά δεκαριά αιτήματα αναβολών για οσφυαλγία”.

