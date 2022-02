Οικονομία

Τριετίες - Μισθοί: Τι αλλάζει μετά την απόφαση του ΣτΕ

Η μεγάλη καθυστέρηση και η απόφαση που έκρινε ως «απαράδεκτη» την προσφυγή του ΣΕΒ. Τι λέει το υπ. Εργασίας και τι επισημαίνουν νομικοί.



Δεν παίρνει θέση για τη νομιμότητα της διατήρησης των τριετιών ή όχι το Συμβούλιο της Επικρατείας με τη χθεσινή του απόφαση, λειτουργώντας λίγο πολύ ως… Πόντιος Πιλάτος.

Έτσι, μετά από 30 και πλέον μήνες, κρίνει την προσφυγή του ΣΕΒ ως «απαράδεκτη», για τυπικούς λόγους. Βέβαια δεν τάσσεται και υπέρ της κατάργησης των τριετιών, γεγονός που στην πράξη οδηγεί στη διάσωσή τους. Άλλωστε, ήδη το υπουργείο Εργασίας έχει λάβει σαφή θέση υπέρ της διατήρησης των τριετιών, κάτι που διατυπώθηκε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ επισημαίνει παράλληλα ότι δεν απαιτείται νέα νομοθετική παρέμβαση, καθώς οι τριετίες σχετίζονται με το νόμο που τις θέσπισε και όχι με τον κατώτατο μισθό.

Βέβαια, σύμφωνα με έγκριτους δικηγόρους-εργατολόγους, θα πρέπει το υπουργείο Εργασίας με σαφή διάταξη άμεσα να νομοθετήσει, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Σύμφωνα μάλιστα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα και δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς από την εργατική πλευρά. Μάλιστα, καλεί την κυβέρνηση άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση να νομοθετήσει την υποχρεωτική καταβολή των τριετιών. Ζητεί βέβαια και την ακύρωση την ΠΥΣ 6 του 2012 και το νόμο 4093 του 2012, που ανέστειλαν τη χορήγησή τους, προκειμένου οι τριετίες να δίνονται σε παλαιούς και νέους εργαζόμενους.

Μιλώντας στο Euro2day.gr ο δικηγόρος-εργατολόγος Γιάννης Καρούζος επισημαίνει ότι το δικαστήριο έκρινε πως η εγκύκλιος Αχτσιόγλου δεν θεσπίζει νομική υποχρέωση για αναγνώριση των τριετιών, καθώς δεν αποτελεί νόμο που εισάγει τέτοια ρύθμιση. Ο κ. Καρούζος μάλιστα επαναλαμβάνει τη θέση του για τη θέσπιση διάταξης νόμου που να ρυθμίζει ρητά το θέμα. Βέβαια, ο γνωστός δικηγόρος ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αμφισβήτησης του συνυπολογισμού των τριετιών στον κατώτατο μισθό, παρά τη σχετική ασάφεια του νόμου του 2013. Όπως βέβαια τονίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα εξέλιξης όσον αφορά το «ξεπάγωμα» των τριετιών λόγω της μνημονιακής δέσμευσης της χώρας μας, μέχρις ότου ο δείκτης της ανεργίας πέσει κάτω του 10%.

Αυτό δηλαδή που πρακτικά έκανε το ΣτΕ, μετά από 30 και πλέον μήνες κατά τους οποίους, κατά κύριο λόγο, οι εργαζόμενοι αλλά και οι εργοδότες ήταν όμηροι μιας παραφιλολογίας για το τι τελικά ισχύει όσον αφορά τις τριετίες, είναι να απαντήσει ότι δεν μπορεί να κρίνει νομικά την εγκύκλιο Αχτσιόγλου.

Πρακτικά πάντως, οι τριετίες, όπου καταβάλλονταν, θα συνεχίζουν να καταβάλλονται κανονικά. Προσοχή όμως. Πρόκειται για ποσό 10% επί του κατώτατου μισθού, ανά 3 και έως 9 έτη, που δίνονταν σε ανειδίκευτους εργάτες και όσους λάμβαναν τον κατώτατο μισθό, έως το 2012. Για τους νέους εργαζόμενους, νόμος ορίζει ότι οι τριετίες θα «ξεπαγώσουν» εφόσον η ανεργία πέσει κάτω από το 10%.

Όπως εξηγούν εργατολόγοι, εάν το ΣτΕ είχε δεχτεί την προσφυγή των βιομηχανικών ενώσεων και ακύρωνε την εγκύκλιο του 2019 και της τότε υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, χιλιάδες μισθωτοί - «παλαιοί» εργαζόμενοι που δουλεύουν από το 2009 και παλαιότερα στον ίδιο εργοδότη κινδύνευαν να χάσουν έως και 195 ευρώ τον μήνα.

Να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών φορέων ζητούσαν ακύρωση της σχετικής εγκυκλίου, με την οποία είχαν δοθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2019 σαφείς οδηγίες για τον υπολογισμό των προσαυξήσεων προϋπηρεσίας επί του νέου τότε κατώτατου μισθού, των 650 ευρώ. Ο ΣΕΒ και οι άλλες οργανώσεις εκτιμούσαν ότι στην τότε αύξηση του κατώτατου μισθού δεν έπρεπε να υπάρξουν προσαυξήσεις ακόμη και για μισθούς του 2012, καθώς με μνημονιακό νόμο του 2014, ως κατώτατος μισθός νοείται «μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς».

Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της μνημονιακής περιόδου -στις οποίες παραπέμπει η εγκύκλιος Αχτσιόγλου-, προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας έως και 30%, δηλαδή έως και 195 ευρώ, δικαιούνται όσοι είχαν κατ' ελάχιστο μία 3ετία έως τις 14 Φεβρουαρίου 2012. Με τον μηχανισμό αυτό, οι ελάχιστες νόμιμες αμοιβές διαμορφώνονταν το 2019 έως και σε 845 ευρώ τον μήνα. Όσοι συμπληρώνουν τριετίες προϋπηρεσίας μετά τις 14/2/2012 δεν δικαιούνται προσαύξηση, μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%.

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι τυχόν ευδοκίμηση της αίτησης ακύρωσης θα μπορούσε να επιφέρει την ακυρότητα της εγκυκλίου με αναδρομικό αποτέλεσμα, από τότε που η εγκύκλιος αυτή δημοσιεύτηκε, δηλαδή από 18 Φεβρουαρίου του 2019. Αυτό στην πράξη θα σήμαινε βέβαια την αναδρομική αναζήτηση, 2,5 έτη πίσω, των ποσών των τριετιών, που στο μεταξύ έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους. Κάτι πολύ δύσκολο, αν συνυπολογιστεί μάλιστα ότι έχουν δημιουργηθεί και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα επί των συγκεκριμένων αμοιβών.

Πηγή: euro2day.gr

