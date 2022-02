Πολιτική

Πέτσας: ο Τσίπρας ζητά πρόωρες εκλογές για να μην βγει τρίτος

Τι είπε για τα ευρήματα στην δημοσκόπηση του ΑΝΤ1, το ΚΙΝΑΛ και το ενδεχόμενο για κυβέρνηση συνεργασίας. Ανακοίνωσε πρόσθετη στήριξη σε ΟΤΑ λόγω ενεργειακής κρίσης.

Για την ενεργειακή κρίση και τις ανατιμήσεις, καθώς και για την προσπάθεια της Κυβέρνησης να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.

Ο Στέλιος Πέτσας αναγνώρισε πως επηρεάζονται όχι μόνο τα οικονομικά κατώτερα στρώματα, αλλά όπως είπε υπάρχει πίεση αναλογικά και στην μεσαία τάξη, λέγοντας πως χρειάζεται κλίμα συναίνεσης και κοινή προσπάθεια για να μετριαστούν οι επιπτώσεις.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, αν και όπως είπε είναι κάτι που θα είχε θετικό αποτύπωμα και πολιτικά για όποια κυβέρνηση την αποφασίσει, ανέφερε πως κάτι τέτοιο θα βάλει σε κίνδυνο τα δημόσια έσοδα, όπως σημειώνουν και υπηρεσιακά στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που παλαιότερα είχαν εισηγηθεί μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα.

«Κάθε φορά που μας επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος, προχωράμε σε μέτρα ελάφρυνσης», επεσήμανε ο Στέλιος Πέτσας, αναφέροντας ενδεικτικά, πως εκτός από τα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, «υπάρχει επιπλέον κόστος 300 εκατομμυρίων ευρώ για τους Δήμους από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα για δαπάνες που αφορούν μεταξύ άλλων, την θέρμανση των σχολείων. Εμείς δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, θα προχωρήσουμε σε έκτακτη ενίσχυση των Δήμων, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί από το οικονομικό επιτελείο».

Για τις εκλογές και τις δημοσκοπήσεις

«Δεν υπάρχει ούτε σκέψη ούτε κάποια προετοιμασία για αλλαγή του εκλογικού νόμου, άλλωστε ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ούτε οι πολίτες σε καμία δημοσκόπηση ζητούν πρόωρες εκλογές», είπε ερωτηθείς σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις.

Όπως προσέθεσε «Ο κ. Τσίπρας κάνει το αίτημα για πρόωρες εκλογές από την αγωνία του όχι μην βγει δεύτερος, αλλά μήπως βγει τρίτος, γι’ αυτό προσπαθεί να περιχαρακώσει αυτήν την διαδικασία στην Βουλή, όπου ο Πρωθυπουργός και ο κ. Τσίπρας έχουν μιλήσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα».

Ερωτηθείς για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του ΑΝΤ1, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, σχετικά με τα στοιχεία για το ΚΙΝΑΛ, σημείωσε πως «υπάρχει μια μετατόπιση στο πολιτικό σκηνικό. Μια αλλαγή στην ηγεσία ενός κόμματος φέρνει μια ευφορία, όπως συμβαίνει με μια μεταγραφή σε ποδοσφαιρική ομάδα».

«Το βασικό στοιχείο είναι οι τάσεις και αυτό που δείχνουν είναι πως η διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα διατηρείται ή μεγαλώνει και αυτό δείχνει μια ψήφο εμπιστοσύνης των πολιτών στον Κυριάκο Μητσοτάκη», σημείωσε ο κ. Πέτσας, λέγοντας ακόμη πως «τα ποσοστά που βλέπω δεν δείχνουν ότι οι πολίτες θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν τίθεται θέμα αυτοδυναμίας για την ΝΔ στις επόμενες εκλογές, καθώς οι πολίτες δεν δείχνουν εμπιστοσύνη στην αξιωματική αντιπολίτευση».

