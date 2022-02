Κόσμος

Κακοκαιρία - Βραζιλία: δεκάδες νεκροί και καταστροφές (εικόνες)

Αυξάνεται δραματικά ο τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες και τις κατοσλιθήσεις. Σύγχυση για τον αριθμό των αγνοούμενων.

Τουλάχιστον 94 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ άλλοι 35 αγνοούνται ακόμη στις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι πιο σφοδρές βροχοπτώσεις σχεδόν ενός αιώνα στην Πετρόπολις, δημοφιλή τουριστικό προορισμό σε μικρή απόσταση από το Ρίο ντε Ζανέιρο, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι αρχές.

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς κάθε ώρα που περνάει μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που μεταμόρφωσαν δρόμους στο κέντρο της Πετρόπολις σε ποταμούς λάσπης, ισοπέδωσαν σπίτια και παρέσυραν δεκάδες αυτοκίνητα, καθώς η τρέχουσα περίοδος των βροχών στη Βραζιλία αποδεικνύεται εξαιρετικά φονική.

Οι αρχές στην πολιτεία Ρίο ντε Ζανέιρο (νοτιοανατολική Βραζιλία) τον αναθεώρησαν χθες Τετάρτη προς το χειρότερο, στους «94 επιβεβαιωμένους θανάτους», ενώ 24 άνθρωποι διασώθηκαν. Η εισαγγελία στο Ρίο ανέφερε ότι 35 άνθρωποι έχουν «καταγραφεί» ως αγνοούμενοι από την υπηρεσία εντοπισμού εξαφανισθέντων, αν και η πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες διάσωσης δεν επιβεβαιώνουν, ούτε διαψεύδουν, αυτόν τον αριθμό.

Θεωρείται σε κάθε περίπτωση πως ο απολογισμός των θυμάτων οδεύει να γίνει χειρότερος στην άλλοτε αυτοκρατορική πρωτεύουσα των περίπου 300.000 κατοίκων, περίπου εξήντα χιλιόμετρα βόρεια από το Ρίο. Στην Πετρόπολις σημειώθηκε μέσα σε μερικές ώρες προχθές Τρίτη βροχόπτωση περίπου ίση σε όγκο με αυτή που κατά μέσον όρο καταγράφεται όλο τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία MetSul.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Κλαούντιου Κάστρου, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως επρόκειτο για «τις χειρότερες βροχές από το 1932». Η Βραζιλία έχει δοκιμαστεί αυτή την περίοδο των βροχών από εξαιρετικά σφοδρές κατακρημνίσεις – στις πολιτείες Μπαΐα (βορειοανατολικά), Μίνας Ζεράις και Σαν Πάουλου (νοτιοανατολικά) – που ειδικοί συνδέουν με τις κλιματικές αλλαγές και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Με την κλιματική αλλαγή, ο κίνδυνος ακραίων φαινομένων αυξάνεται, τονίζουν επιστήμονες. Οι βροχές, που συνδυάζονται στη Βραζιλία με τη συχνά ταχύτατη και χωρίς τον προσήκοντα σχεδιασμό αστικοποίηση, ευνοούν τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

«Εμπόλεμη ζώνη»

Πάνω από 180 πυροσβέστες επιχειρούν στην Πετρόπολις, όπως και περίπου 400 στρατιωτικοί, ψάχνοντας σε περιοχές που έχουν καλυφθεί από βουνά λάσπης στην ορεινή πόλη, που αποτελούσε άλλοτε θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής αυλής, τόπο διαφυγής από τους καύσωνες στο Ρίο τον 19ο αιώνα.

Η συνοικία που υπέστη το χειρότερο χτύπημα είναι η Άλτου ντα Σέρα, λόφος από όπου κατέβαιναν χθες οικογένειες κλαίγοντας, κουβαλώντας τα λιγοστά υπάρχοντά τους που κατάφεραν να σώσουν, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Όλος ο κόσμος στον δρόμο λέει πως είναι σαν εμπόλεμη ζώνη», είπε 24χρονος εθελοντής στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. «Βρήκα ένα μικρό κορίτσι που το είχε καταπιεί η λάσπη», πρόσθεσε ο νεαρός, καθώς μετέφερε μια τηλεόραση σε εκκλησία που μεταμορφώθηκε σε καταφύγιο για δεκάδες ανθρώπους που έμειναν άστεγοι. Τα σχολεία της πόλης επίσης άνοιξαν τις πόρτες τους για να φιλοξενήσουν τους κατοίκους τα σπίτια των οποίων καταστράφηκαν.

Αυτοκίνητα που παρέσυραν ποτάμια λάσπης ήταν ορατά, αναποδογυρισμένα, ή το ένα πάνω στο άλλο, ή πάνω σε άμορφες μάζες συντριμμιών. Πολλά εμπορικά καταστήματα πλημμύρισαν από το νερό και τη λάσπη που εισέβαλαν ορμητικά στο ιστορικό κέντρο της Πετρόπολις. Χθες σχεδόν όλα τα καταστήματα ήταν κλειστά, με εξαίρεση τα φαρμακεία.

Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση προειδοποίησε εναντίον του «πολύ υψηλού» κινδύνου να σημειωθούν νέες κατολισθήσεις στην ορεινή περιοχή της πολιτείας Ρίο, «ειδικά στην Πετρόπολις», καθώς αναμένονται νέες βροχοπτώσεις και πιθανόν νέες «πλημμύρες» τις προσεχείς ημέρες.

Η δημοτική αρχή στην Πετρόπολις κήρυξε «κατάσταση καταστροφής» και τριήμερο πένθος.

Από τη Μόσχα όπου βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη – ανήγγειλε πως θα κάνει περιοδεία στην Πετρόπολις αύριο Παρασκευή – ο πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου ευχήθηκε να «παρηγορήσει ο Θεός» τους ανθρώπους που πενθούν έπειτα από «αυτή την καταστροφή».

Η Πετρόπολις αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, προσελκύει επισκέπτες χάρη στην ιστορία της, τη δυνατότητα που προσφέρει για περιπάτους μέσα στη φύση, το γενικά ήπιο κλίμα της. Σε αυτήν είχε καταφύγει ο αυστριακός συγγραφέας Στέφαν Τσβάιχ για να σωθεί από τους ναζί· εκεί έβαλε τέλος στη ζωή του το 1942.

Τον Ιανουάριο του 2011, πάνω από 900 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στις ορεινές περιοχές της πολιτείας εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων σε αχανή έκταση που περιλάμβανε την Πετρόπολις και τις γειτονικές πόλεις Νόβα Φριμπούργκο, Ιταϊπάβα και Τερεσόπολις.

