Βάρη: Έκανε ληστείες με... τα παπούτσια του αδερφού του!

Υπάρχουν και δύο βίντεο από κάμερες ασφαλείας

Έπιασαν έναν 22χρονο, ο οποίος έκανε 3 ληστείες σε περίπτερο, βενζινάδικο και πρακτορείο ΟΠΑΠ, ο οποίος για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες εκτός από μάσκα και κουκούλα, φορούσε τα παπούτσια του αδελφού του.

Συνελήφθη στη Βάρη και του χρεώνουν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, 3 ληστείες.

Ο νεαρός άνδρας έχει ήδη προφυλακιστεί, ενώ υπάρχουν και δύο βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

