Μητσοτάκης για Ουκρανία: Καταδικάζουμε απερίφραστα ενέργειες που αντιβαίνουν στο Διεθνές Δίκαιο

Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση «έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η τροφοδοσία της χώρας σε φυσικό αέριο να παραμείνει ασφαλής και να συνεχιστεί απρόσκοπτα».

«Η χθεσινή αναγνώριση από τη Ρωσία της μονομερούς ανακήρυξης “ανεξαρτησίας” από τις αυτοανακηρυχθείσες δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας αλλά και τις συμφωνίες του Μινσκ. Και όπως κάθε αναθεωρητική πρωτοβουλία, υπονομεύει τη διεθνή σταθερότητα και την πρόοδο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έναρξη της συνάντησής του με υπουργική αντιπροσωπεία από τη Βουλγαρία, υπό τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Οικονομικών Assen Vassilev, ο οποίος συνοδεύεται από την αναπληρώτρια πρωθυπουργό, αρμόδια για Αποτελεσματική Διοίκηση Kalina Konstantinova, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Bozhidar Bozhanov και τον υπουργό Ενέργειας Alexander Nikolov στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε δε ότι «η Ελλάδα, ως θεμελιώδη αρχή, σέβεται την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία όλων των κρατών. Καταδικάζει συνεπώς απερίφραστα ενέργειες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες και ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ συντονίζεται ήδη με τους εταίρους της ώστε η αντίδρασή της να είναι κοινή και ουσιαστική» και αποκάλυψε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στην πολυπληθή ελληνική ομογένεια της Ουκρανίας τονίζοντας ότι «η χώρα μας έχει έναν επιπλέον λόγο ανησυχίας και παρακολούθησης των εξελίξεων: Την προστασία και τη στήριξη της Ελληνικής ομογένειας στην Ουκρανία αλλά και της πολυπληθούς κοινότητας στη Μαριούπολη, η οποία έχει παρουσία 2.000 και πλέον ετών στην περιοχή και για την οποία εργαζόμαστε».

Επίσης ο πρωθυπουργός τόνισε ότι όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις από την κλιμακούμενη κρίση, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, «θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους Έλληνες πολίτες ότι έχουμε ως κυβέρνηση λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η τροφοδοσία της χώρας σε φυσικό αέριο να παραμείνει ασφαλής και να συνεχιστεί απρόσκοπτα».

