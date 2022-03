Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία: η Λετονία επιτρέπει στους κατοίκους της να πάρουν τα όπλα

Ιστορική απόφαση έλαβε η Βουλή της Λετονίας, επιτρέποντας σε όσους πολίτες της το επιθυμούν, να πάρουν μέρος σε μάχες επί ουκρανικού εδάφος.

Το κοινοβούλιο της Λετονίας ψήφισε ομόφωνα να επιτραπεί στους πολίτες της να πολεμήσουν στην Ουκρανία αν προτίθενται, αναφέρει το κοινοβούλιο σε ανακοίνωσή του.

"Οι πολίτες μας που θέλουν να υποστηρίξουν την Ουκρανία και να πάνε εθελοντές να υπηρετήσουν εκεί για να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και την κοινή μας ασφάλεια θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν", δήλωσε ο Γιούρις Ρανκάνις, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Άμυνας, Εσωτερικών Υποθέσεων και Πρόληψης της Διαφθοράς, η οποία κατήρτισε τον νόμο.

εν τω μεταξύ, μετά από μία ακόμα εφιαλτική νύχτα στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας, με τις δυνάμεις της δοκιμαζόμενης χώρας να αντέχουν μέχρι τώρα απρόσμενα στη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας, διαψεύδοντας τις ελπίδες του Βλαντιμίρ Πούτιν για έναν «πόλεμο αστραπή» και μία «κατάκτηση με περίπατο», το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στις συνομιλίες που θα έχουν σήμερα το πρωί αντιπροσωπείες των δύο χωρών, με την ελπίδα ότι είναι δυνατή μία κατάπαυση πυρός.

Με την Ουκρανία να αμύνεται ηρωικά, η δύση κινείται πλέον το τελευταίο τριήμερο δυναμικά, κλιμακώνοντας τον οικονομικό στραγγαλισμό και τη διεθνή απομόνωση της Μόσχας, ενώ βοηθά σημαντικά με στρατιωτική συνδρομή τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να οργανώσει την άμυνα της χώρας του έναντι της ρωσικής επίθεσης.

Σε μία αποφασιστική κίνηση χθες βράδυ και απαντώντας στην πυρηνική απειλή, που απηύθυνε νωρίτερα ο Πούτιν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε στα κράτη μέλη της να κλείσουν τον εναέριο χώρο τους για τα ρωσικά αεροσκάφη.

Στο Κίεβο ακούγονταν σποραδικά μέσα στην νύχτα εκρήξεις και οι κάτοικοι διανυκτέρευσαν στα καταφύγια.

Allegedly hit of "Iskander" ballistic missile in the ammunition depot in #Cherkasy S #Kiev last night #Ukrine pic.twitter.com/VCQguVPtNx — Middle East Update (@islamicworldupd) February 28, 2022

