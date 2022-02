Κοινωνία

Missing Alert για εξαφάνιση 55χρονου

Που και πότε χάθηκαν τα ίχνη του άνδρα, για τον οποίο έχει σημάνει “συναγερμός” και από τον Οργανισμό “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Σε εγρήγορση έχουν τεθεί όλες οι Αρχές, μετά από την εξαφάνιση 55χρονου από την περιοχή της Κοζάνης.

Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην έκδοση Missing Alert, όπου επισημαίνονται τα εξής:

«Στις 25/2/2022 πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Κοζάνης, ο Μπουλοκώστας Γιάννης, 55 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Μπουλοκώστα Γιάννη στις 28/2/22 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος των οικείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μπουλοκώστας Γιάννης έχει ύψος 1.80 μ., έχει 80 κιλά βάρος, έχει λευκά μαλλιά, καστανά μάτια και λευκά μούσια. Φορούσε μαύρο μπουφάν, σκούρα πράσινη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και καφέ παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ».

