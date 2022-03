Κόσμος

Ουκρανία - Φυγή από την Μαριούπολη: Ξεκίνησε το κομβόι με τους Έλληνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πομπή αυτοκινήτων, υπό τον πρέσβη Φραγκίσκο Κωστελλένο, αναχώρησε οδικώς από τη Μαριούπολη.



Ξεκίνησε η εκκένωση μέρους του προσωπικού του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης, καθώς και Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η πομπή αυτοκινήτων, υπό τον πρέσβη Φραγκίσκο Κωστελένο, αναχώρησε οδικώς από τη Μαριούπολη.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο πρέσβης Φραγκίσκος Κωστελένος, λίγες ώρες πριν από το «ταξίδι διαφυγής» από την Μαριούπολη προς την Ζαπορίζια. Όπως είπε στον Γιώργο Παπαδάκη ο επικεφαλής της επιχείρησης διαφυγής, πρέσβης Φραγκίσκος Κωστελένος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα επικουρεί τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Μαριούπολη, Μανώλη Ανδρουλάκη, «Ξεκινάμε αυτήν την επιχείρηση…. Είναι μια ευκαιρία πολύ στενή, πολύ μικρή, αλλά παρ΄ όλα αυτά, αποφασίσαμε μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών να την εκμεταλλευθούμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε μαζί μας να απομακρυνθούν όσοι μπορούν και επιθυμούν με δικά τους μέσα, με δικά τους αυτοκίνητα, βγαίνοντας από την Μαριούπολη και πηγαίνοντας δυτικά για να ξεφύγουν από την κατάσταση που επικρατεί αυτήν την στιγμή και που φαίνεται ότι θα γίνει πολύ πολύ χειρότερη τις επόμενες ώρες και ημέρες».

Το σχέδιο διαφυγής

Το σχέδιο διαφυγής από την Μαριούπολη, αποφασίστηκε σε σύσκεψη των τοπικών ελληνικών Αρχών και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς η πόλη έχει περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, που προελαύνουν προς το κέντρο της.

Βάσει του σχεδίου, καραβάνι με τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα στα οποία επιβαίνουν ομογενείς και δημοσιογράφοι φεύγουν από ασφαλή δρόμο από τη Μαριούπολη προς τη Ζαπόριζα.

Με τελικό προορισμό τη Ρουμανία, το κομβόι των οχημάτων έχει τις εγγυήσεις των ρωσικών δυνάμεων ότι θα φτάσει ασφαλές.

Μάχες με ρωσικά στρατεύματα

Εν τω μεταξύ, το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης ανακοίνωσε σήμερα ότι αυτή η νότια ουκρανική πόλη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο, όμως διεξάγονται μάχες με ρωσικά στρατεύματα.

Το δημοτικό συμβούλιο έκανε γνωστό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ρώσοι επιτιθέμενοι βομβαρδίζουν με πυροβολικό τοποθεσίες, περιλαμβανομένων συγκροτημάτων κατοικιών και κοιτώνων για ανθρώπους που έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας των μαχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Μάνα και κόρη ζούσαν με το πτώμα του πατέρα μέσα στο σπίτι

Χανιά: Ατζαμήδες κλέφτες έσπασαν το... σύστημα πυρασφάλειας αντί για την κάμερα (εικόνες)

Νόμπελ Ειρήνης: 343 υποψήφιοι για το βραβείο