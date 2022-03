Πολιτική

Ευάγγελος Βενιζέλος στον ΑΝΤ1: Η ρωσική οικονομία θα “δεινοπαθήσει” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τις εξελίξεις από την εισβολή στην Ουκρανία μίλησε στην έκτακτη εκπομπή του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Για τις εξελίξεις από την εισβολή στην Ουκρανία μίλησε στην έκτακτη εκπομπή του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, προέβλεψε πως στο μέλλον η ρωσική οικονομία θα "δεινοπαθίσει", καθώς δεν θα είναι άμεση η επίπτωση των κυρώσεων για να εξηγήσει πως το φυσικό αέριο πουλιέται από την Ρωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα εκ των πραγμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί ως ένα βαθμό τις επιχειρήσεις που διεξάγει ο ρωσικός Στρατός στην Ουκρανία.

Ο κ. Πούτιν έχει θέσει δύο στόχους. Πρώτον την αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας και δεύτερον την «αποναζιστικοποίηση», είπε ο κ. Βενιζέλος ωστόσο συμπλήρωσε πως η Ουκρανία έχει ένα ισχυρό εθνικό αίσθημα και είναι μία χώρα με τεράστια έκταση και με μεγάλο πληθυσμό δεν μπορείς να την θέσεις υπό έλεγχο, έχει τεράστιο κόστος πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό να έχεις έχεις μια τέτοια χώρα υπό άμεση ή έμεση κατοχή.

Παράλληλα, σημείωσε πώς αναμένουμε τις διαπραγματεύσεις και την επιστροφή της διπλωματίας κάτι που σημαίνει ότι θα καταγράψει μία ήττα ο κ. Πούτιν διότι δεν θα έχει καταφέρει τους δύο σαφείς στόχους που έχει θέσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαριέττα Γιαννάκου: Συγκίνηση στο “τελευταίο αντίο”

Κορονοϊός: 15557 νέα κρούσματα την Τετάρτη

Σακελλαροπούλου σε Ουκρανό πρέσβη: Η αντίστασή σας συγκινεί βαθύτατα τους Έλληνες