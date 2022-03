Αθλητικά

Ατρόμητος - Βόλος: ο Κουλούρης “λύτρωσε” τους Περιστεριώτες

Καθοριστικής σημασίας γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα που «ταράζει» τα νερά στην ουρά της βαθμολογίας.

Το (11ο εφετινό) γκολ του Ευθύμη Κουλούρη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρισε στον Ατρόμητο μία τεράστιας σημασίας νίκη (την τρίτη στα τελευταία τέσσερα ματς), αυτή τη φορά επί του Βόλου με 2-1 στο γήπεδο σε εξ αναβολής παιχνίδι για τη 16η αγωνιστική της Super League. Στο ματς του Περιστερίου, με το οποίο ολοκληρώθηκαν όλες οι «εκκρεμότητες» των αναβληθέντων αγώνων λίγο πριν από την 26η και τελευταία «στροφή» της Λίγκας την προσεχή Κυριακή (06/03), οι Περιστεριώτες πήραν προβάδισμα με τον Ντένιτς, είχαν δοκάρι με τον Άλιμπεκ και μολονότι ισοφαρίστηκαν από τον Ρεγκατέν, έφτασαν στο τρίποντο και στο +5 απ’ τη 13η Λαμία, στη μάχη για την παραμονή.

Ο Ατρόμητος ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, σπαταλώντας ωστόσο, πολλές ευκαιρίες για να πάρει ισχυρό προβάδισμα. Στο 9’ Τζοβάρας βρήκε χώρο κι μπήκε στην περιοχή, όμως το σουτ που έκανε αποκρούστηκε από τον Παπαδόπουλο. Στο 12’ ο Κουλούρης μπήκε από τα δεξιά, έκανε το διαγώνιο σουτ, αλλά ξανά ο γκολκίπερ του Βόλου απομάκρυνε.

Στο 19’ ο Νίνης εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά προς τον Μπαρτόλο, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει επαφή με τη μπάλα αν και βγήκε πρώτος στη φάση, η μπάλα πέρασε και στο δεύτερο δοκάρι με τον Όρος να πλασάρει άστοχα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα (19’) ο Ατρόμητος είχε δοκάρι. Ο Άλιμπεκ βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, σούταρε με δύναμη, αλλά έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου.

Στο 26’ οι Περιστεριώτες πήραν προβάδισμα στο σκορ. Ο Χατζηισαΐας έκανε κάθετη πάσα προς τον Ναμπί ο οποίος με ένα υπέροχο τακουνάκι έδωσε στον Ντένιτς που βγήκε τετ-α-τετ με τον Παπαδόπουλο και πλάσαρε εύστοχα κάνοντας το 1-0.

Τρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά και σε δεύτερο γκολ. Ο Άλιμπεκ έγινε κάτοχος της μπάλας πίσω από τη σέντρα, είδε τον Παπαδόπουλο εκτός εστίας και επιχείρησε ένα μακρινό σουτ να τον «κρεμάσει», αλλά ο γκολκίπερ του Βόλου, έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ.

Στο 37’ ο Βόλος έφερε το ματς στα ίσα. Από σέντρα του Φεράρι από τα αριστερά, ο Ρεγκατέν βρέθηκε ανενόχλητος στη μικρή περιοχή, πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Γιαννιώτη, κάνοντας το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε κατακόρυφα, με τον Βόλο να κλείνει πολύ καλύτερα τη δημιουργία του Ατρόμητου από τον άξονα και να ψάχνει τις κόντρα επιθέσεις για να «χτυπήσει» για δεύτερη φορά την άμυνα των γηπεδούχων.

Στο 74’ ο Νίνης βρήκε λίγο χώρο έξω από την περιοχή και σούταρε με δύναμη, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι του Γιαννιώτη, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Έλληνας μέσος του Βόλου δοκίμασε ξανά την τύχη του με ακόμη ένα δυνατό σουτ, το οποίο «έβγαλε» σε κόρνερ ο γκολκίπερ του Ατρόμητου.

Η επιθετικότητα του Βόλου είχε ως αποτέλεσμα ακόμη μία τελική στο 81’, με ένα πολύ ωραίο γυριστό του Όρος που πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 84’ από εξαιρετική αντεπίθεση της ομάδας της Μαγνησίας, ο Γιαννιώτης έκανε την απόκρουση του αγώνα, με εκτίναξη στο «παραθυράκι» του έπειτα από θαυμάσιο σουτ του Όρος.

Αφού δεν βρήκε... δίκτυα στις δικές του «μεγάλες» στιγμές ο Βόλος, ήρθε το «χτύπημα» του Κουλούρη στο φινάλε. Στο 90’+1’ από κόρνερ του Μουνίθ, ο φορ του Ατρόμητου πήρε την κεφαλιά μέσα στη μικρή περιοχή, έκανε το 2-1 και χάρισε μία υπερπολύτιμη νίκη στην ομάδα του.

Διαιτητής: Γιώργος Τζοβάρας (Φθιώτιδας)

Κίτρινες: Άλιμπεκ – Φεράρι, Τερεζίου

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κιβρακίδης, Χατζηισαΐας (46’ Μαυρομμάτης), Παπαδόπουλος (79’ λ.τρ. Σάλομον), Τζοβάρας (46’ Καστεγιάνο), Έρλινγκμαρκ, Ντένιτς (64’ Μουνίθ), Καρτάλης, Ναμπί (64’ Ροτάριου), Κουλούρης, Άλιμπεκ.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Πουρίτα, Γκιουλέν, Ρινέρ, Φεράρι, Μπαρτόλο (46’ Κορέα), Τσοκάνης (64’ Μπαριέντος), Νίνης (81’ Τερεζίου), Ρεγκατέν (81’ Ροσέρο), Σοάρες, Ορός (89’ Σιέλης).

