Έγκλημα στην Ανδραβίδα - ΕΛΑΣ: Το χρονικό της τραγωδίας (εικόνες)

Eπίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας στην Πάτρα για το αποτρόπαιο τετραπλό έγκλημα και τις απόπειρες του δράστη να καλύψει τα ίχνη του. Στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες.

Ως ένα ιδιαίτερα ειδεχθές έγκλημα χαρακτήρισε την τετραπλή ανθρωποκτονία στην Ανδραβίδα της Ηλείας ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, υποστράτηγος Απόστολος Μαρτζάκλης, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι στην Πάτρα, για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Όπως είπε, η εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν άμεση με την σύλληψη του 60χρονου χθες το μεσημέρι στον Πύργο, αφού όμως είχε προηγηθεί ο εντοπισμός του αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στην Πάτρα και η προσαγωγή του στην αστυνομία.

Σχετικά με την στάση του 60χρονου κατά την διάρκεια της εξέτασής του στην Ασφάλεια του Πύργου, ο Απόστολος Μαρτζάκλης είπε ότι «ο δράστης υπό το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων της προανάκρισης ομολόγησε ότι διέπραξε τις ανθρωποκτονίες του 31χρονου και της 37χρονης και υπέδειξε το σημείο πολυκατοικίας στην Πάτρα όπου είχε κρύψει το όπλο του εγκλήματος.»

Σύμφωνα πάντα με τον υποστράτηγο, «εντοπίσθηκαν μέσα σε τσαντάκι που ήταν επιμελώς κρυμμένο σε λεβητοστάσιο πολυκατοικίας στην Πάτρα ένα πιστόλι των 9mm με γεμιστήρα που έφερε πέντε φυσίγγια, 12 φυσίγγια των 9mm και τρία φυσίγγια διαμετρήματος 0,45».

Όπως πρόσθεσε ο γενικός αστυνομικός διευθυντής, «έπειτα από βαλλιστική και εργαστηριακή εξέταση το πιστόλι που βρέθηκε ταυτοποιήθηκε ως το πυροβόλο όπλο με το οποίο ο 60χρονος διέπραξε τις δύο ανθρωποκτονίες».

Όσον αφορά στο ερώτημα γιατί δεν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί από τους περίοικους, είπε ότι ο δράστης πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής τα θύματά του.

Όσον αφορά τους φόνους των δύο βρεφών της οικογένειας, ηλικίας δύο και τριών ετών αντίστοιχα, ο Απόστολος Μαρτζάκλης είπε ότι «ο 60χρονος δεν τους έχει ομολογήσει», προσθέτοντας ότι «κατά την διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας αναφέρθηκε στην παρουσία των δύο βρεφών στο σπίτι, λέγοντας στην συνέχεια ότι δεν θέλει να θυμηθεί τι έγινε ακριβώς το μόνο που είπε στους αστυνομικούς ήταν ότι “δεν έχει συγχώρεση για αυτό”».

Πάντως όπως επεσήμανε ο υποστράτηγος σχετικά με τους φόνους των δύο παιδιών, αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων από τα δείγματα γενετικού υλικού που έχουν ληφθεί.

Σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές που είχε ο δράστης με τον 31χρονο είπε ότι είχαν διαφορές για την αποπληρωμή των ενοικίων για το σπίτι στο οποίο κατοικούσε με την οικογένειά του, ενώ κατά το παρελθόν ο δράστης είχε διακόψει την παροχή νερού.

Επίσης, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 60χρονου στην Ανδραβίδα οι αστυνομικοί βρήκαν επιμελώς κρυμμένο το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Δυτικής Ελλάδας ανέφερε:

«Ο συλληφθείς, μετέβη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, σε σπίτι ιδιοκτησίας του στην Ανδραβίδα , που ενοικίαζε σε ζευγάρι αλλοδαπών, οι οποίοι διέμεναν με τρία ανήλικα παιδιά και με τη χρήση πυροβόλου όπλου, τραυμάτισε θανάσιμα τον 32χρονο αλλοδαπό πατέρα των δύο παιδιών, την 37χρονη αλλοδαπή σύζυγό του, ενώ παράλληλα προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο, με απόφραξη των αεροφόρων οδών, στα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας δύο και τριών ετών, αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος μετέφερε τις σορούς των δύο ενήλικων θυμάτων και τις τοποθέτησε σε τρέιλερ ιδιοκτησίας του, που ήταν σταθμευμένο σε αποθήκη του, που εφάπτεται, στο σπίτι που ενοικίαζε το ζευγάρι.

Επιπλέον, ο δράστης είχε εναποθέσει δίπλα από το τρέιλερ, επάνω σε κλινοσκεπάσματα, τη σορό του τριών ετών παιδιού των θυμάτων, ενώ η σορός του δύο ετών αγοριού, εντοπίστηκε από τον 12χρονο γιο της 37χρονης, στο εσωτερικό του σπιτιού, την στιγμή που επέστρεφε σε αυτό».

Στην συνέχεια όπως ανέφερε ο Απόστολος Μαρτζάκλης «ο δράστης αμέσως μετά την πράξη του διέφυγε πεζός, προς το σπίτι του, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, από τον τόπο του εγκλήματος, όπου επιβιβάστηκε σε ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του και τράπηκε σε φυγή».

Όσον αφορά στην μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 60χρονου, ο υποστράτηγος είπε ότι «έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη τις βραδινές ώρες της περασμένης να οδηγεί το αυτοκίνητό του στην περιοχή Μιντιλόγλι και στην συνέχεια ακινητοποιήθηκε».

Ο δράστης, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε, δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή και παράβαση του νόμου για τα όπλα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Πρωτοδικώς Αμαλιάδας .

Παρόντες στην σημερινή συνέντευξη Τύπου ήταν ο διευθυντής της Ασφάλειας Πύργου, Χαράλαμπος Πατσούρης και ο διοικητής του τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας, Χρήστος Αλεξανδρόπουλος.

Στην συνέχεια ο Απόστολος Μαρτζάκλης συνεχάρη τους διευθυντές των διευθύνσεων αστυνομίας Ηλείας και Αχαΐας, τους διευθυντές, το διοικητή και το προσωπικό της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, του τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας και της υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, διότι, όπως είπε, «συνεργάστηκαν άμεσα, επίμονα και μεθοδικά για την εξιχνίαση των ανθρωποκτονιών και τη σύλληψη του δράστη».

Επίσης, ευχαρίστησε την διευθύντρια και το προσωπικό της διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και την προϊσταμένη της ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών για την άμεση, όπως τόνισε, «ανταπόκρισή τους και την ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική συμβολή τους στις έρευνες».





