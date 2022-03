Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – MIG-29: Οι ΗΠΑ απορρίπτουν την προσφορά της Πολωνίας

Το Πεντάγωνο χαρακτηρίζει μη βιώσιμη την προσφορά της Πολωνίας, καθώς τα πολεμικά αεροσκάφη θα έπρεπε να πετάξουν σε εναέριο χώρο που διεκδικεί η Ρωσία.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, αν και επισήμανε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν στις συνομιλίες τους με την Πολωνία για το ζήτημα αυτό, έκρινε ότι η πρόταση της Βαρσοβίας να θέσει στη διάθεση της Ουάσιγκτον όλα τα μαχητικά MiG-29 που έχει στον στόλο της ώστε να μεταφερθούν στην Ουκρανία δεν είναι «βιώσιμη», με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Πενταγώνου.

«Δεν θεωρούμε ότι η πρόταση της Πολωνίας είναι βιώσιμη», ανέφερε ο Τζον Κέρμπι στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, κρίνοντας πως η προοπτική τα μαχητικά αυτά να απογειωθούν από βάση των ΗΠΑ και του NATO στη Γερμανία και να πετάξουν «μέσω εναερίου χώρου που διεκδικείται από τη Ρωσία στην Ουκρανία» θα ήγειρε «σοβαρές ανησυχίες για όλη τη συμμαχία του NATO».

«Θα συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε με την Πολωνία και τους άλλους συμμάχους μας στο NATO για το ζήτημα αυτό και την επιμελητειακή πρόκληση που παρουσιάζει, αλλά δεν πιστεύουμε ότι η πολωνική πρόταση είναι βιώσιμη», κατά τον κ. Κέρμπι.

Η πολωνική Πολεμική Αεροπορία έχει στον στόλο της 27 επιχειρησιακά μαχητικά MiG-29, 21 μονοθέσια και 6 διθέσια, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση του ειδικευμένου περιοδικού Janes.

