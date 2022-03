Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ανεμβολίαστοι αστυνομικοί “έβγαζαν” αρνητικά rapid test

Πως η έρευνα της υπηρεσίας Εσωτερκών Υποθέσεων της Αστυνομίας, έφθασε στα ίχνη αστυνομικών, μιας φαρμακοποιού, ενός στρατιωτικού και αρκετών ιδιωτών.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, «Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022, σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, δύο αστυνομικοί και ιδιοκτήτρια φαρμακείου, για –κατά περίπτωση- ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις, παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και νομοθεσία για τα ναρκωτικά.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη ένας αστυνομικός, ένας στρατιωτικός και πέντε ιδιώτες, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν καθώς δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων από την τοπική Υποδιεύθυνση Ασφαλείας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε ότι, από την ιδιοκτήτρια του φαρμακείου, πραγματοποιήθηκαν την 3 και 4 Μαρτίου 2022, ψευδείς καταχωρήσεις αρνητικών διαγνωστικών ελέγχων - rapid test, για τους δύο αστυνομικούς.

Από την επακόλουθη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση προανακριτικών δεδομένων (φυσική επιτήρηση, στοιχεία του Τμήματος Φαρμάκων και Φαρμακείων και Η.ΔΙ.Κ.Α.), προέκυψε ότι το διάστημα από 21 Νοεμβρίου 2021 έως 27 Φεβρουαρίου 2022, η ιδιοκτήτρια του φαρμακείου καθώς και πρώην υπάλληλός της, πραγματοποίησαν τουλάχιστον δεκαέξι (16) ακόμα ψευδείς καταχωρήσεις αρνητικών διαγνωστικών ελέγχων για έναν αστυνομικό, έναν στρατιωτικό και πέντε ιδιώτες.

Επιπλέον, σε έρευνα που διενεργήθηκε στην ιδιοκτήτρια του φαρμακείου, βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν τριάντα δύο (32) ναρκωτικά δισκία, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα, για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους των ανωτέρω παράνομων δραστηριοτήτων, συνεχίζεται».

