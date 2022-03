Κόσμος

Ο ΑΝΤ1 στην Ουκρανία - Λβιλ: εθελοντές ράβουν γιλέκα για φαντάρους (βίντεο)

Παρακολουθήστε τις συγκλονιστικές ανταποκρίσεις όλων των απεσταλμένων του ΑΝΤ1 στην Ουκρανία: σε Κίεβο, Οδησσό, Λβιλ και στα σύνορα με την Πολωνία.

Ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην ουκρανική πόλη Λβιλ, Γιώργος Γρηγοριάδης, μαζί με τον εικονολήπτη Δημήτρη Γρούμπα, βρέθηκαν σε μια μικρή βιοτεχνία στην πόλη Λβιβ, η οποία μέχρι πρότινος έραβε ποδιές και στολές για υπαλλήλους εστιατορίων.

Όμως, από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ξεκίνησε να κατασκευάζει γιλέκα για τον Στρατό, στο πλαίσιο της εθνικής εθελοντικής προσπάθειας στήριξης όλων όσοι αντιστέκονται στην ρωσική εισβολή.

Συνολικά 11 γυναίκες, σε δύο βάρδιες, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δουλεύουν ασταμάτητα σε εθελοντική βάση. Κάποιες γνωρίζουν την διαδικασία και με το που τους ζητήθηκε, δίχως δεύτερη σκέψη δέχτηκαν να προσφέρουν την βοήθεια τους.

Ανάμεσα τους, είναι μια γυναίκα που έχει τον ανιψιό της στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Θέλει να τον προστατέψει όσο μπορεί, λέει στον ΑΝΤ1, όπως άλλωστε και όλους τους στρατιωτικούς.

Όλα τα υλικά είναι από δωρεές: υφάσματα, κλωστές, εξαρτήματα. Την ώρα που το Λουτσκ βομβαρδιζόταν, μια νεαρή επιχειρηματίας ξεκινούσε για να μεταφέρει πρώτες ύλες στη Λβιβ, για να μην σταματήσει η παραγωγή στη βιοτεχνία.

Σε άλλον χώρο της βιοτεχνίας, ράβονται στρατιωτικές φόρμες, αλλά και υπνόσακοι, για να διανεμηθούν στον ουκρανικό Στρατό:

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, μαζί με τον Δημήτρη Γρούμπα, κατέγραψαν και εικόνες από την προσπάθεια δημιουργίας ενός νοσοκομείου μέσα σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης, καθώς με έκδηλη την αγωνία και «περιμένοντας» την επίθεση από ρωσικές δυνάμεις, οι κάτοικοι της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα:

Ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην ουκρανική πρωτεύουσα, Νικόλας Βαφειάδης, μαζί με τον εικονολήπτη Ιάκωβο Σταυρινίδη κατέγραψαν για ακόμη μια ημέρα σκηνές αγωνίας και φόβου στο Κίεβο, που προσπαθεί να οχυρωθεί με κάθε τρόπο για να αντιμετωπίσει την αναμενόμενη οριστική προσπάθεια κατάληψης της πόλης απο ρωσικές δυνάμεις:

Ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Οδησσό, Σπύρος Λεβειδιώτης, μαζί με τον εικονολήπτη Γιώργο Παυλάκη, κατέγραψαν συγκλονιστικές εικόνες απο το Πανεπιστήμιο, όπου πολίτες εκπαιδεύονται στον χειρισμό των καλάσνικοφ, καθώς όπως λένε θέλουν να ειναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάποια ρωσική επιδρομή στην πόλη, που έχει άρρηκτα συνδεθεί με τον Ελληνισμό:

Ακόμη, η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, Φωτεινή Νάσσου, μαζί με τον εικονολήπτη Γιάννη Καρβουνόπουλο, καταγράφει τα «ποτάμι» των προσφύγων που μαζικά εγκαταλείπουν την Ουκρανία, καθώς γυναίκες και παιδιά κάθε ηλικίας, ανζτηούν ασφάλεια και καλύτερη τύχη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και ο πατέρας του Έλληνα Πρόξενου στην Μαριούπολη, ο οποίος παραμένει στην πόλη, όπου δεν υπάρχει πόσιμο νερό και παρατηρούνται τεράστιες ελλείψεις σε είδη διατροφής:





Ακόμη, ο Κώστας Ονισένκο από το Κίεβο, μετέδωσε εικόνες απο την έκρηξη βόμβας δίπλα στον Πρύτανη της Μαριούπολης, ενώ εκείνος μετέδιδε live εικονα στα social media:



