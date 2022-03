Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: Ο Ιτούδης νέος προπονητής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.



Ο Δημήτρης Ιτούδης αποτελεί και επίσημα τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Ανδρών!

Ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η οποία ευχαρίστησε τη ρωσική ομάδα και τον πρόεδρο Αντρέι Βατούτιν προσωπικά για τη συνεργασία που είχαν όλο αυτό το διάστημα και άναψαν το «πράσινο φως» στο αίτημα της ομοσπονδίας, καθώς ο Ιτούδης δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, είχε θέσει ως πρώτο στόχο για το «τιμόνι» της «γαλανόλευκης» τον Δημήτρη Ιτούδη και μετά από διαπραγματεύσεις βρέθηκε η χρυσή τομή και ο Έλληνας τεχνικός θα οδηγήσει την Ελλάδα στο Eurobasket 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τεντόγλου παγκόσμιος πρωταθλητής με απίστευτο άλμα

Ο Πούτιν κατηγορεί την Ουκρανία για εγκλήματα πολέμου

Πάτρα – Νεκρά αδέλφια: Το ξέσπασμα του πατέρα και οι τοξικολογικές εξετάσεις (βίντεο)