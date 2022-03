Πολιτική

Πρόκληση Τσαβούσογλου για μουσουλμάνους Τούρκους σε «Δυτική Θράκη»

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έκανε λόγο για υποκρισία αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μιλώντας στη Σύνοδο των ΥΠΕΞ του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης (ΟΙΔ) στο Ισλαμαμπάντ, υποστήριξε ότι «οι μουσουλμάνοι Τούρκοι, που κρατούν ζωντανό το κάλεσμα στη Δυτική Θράκη εδώ και 7 αιώνες και στην Κύπρο για 5 αιώνες, στερούνται τα βασικά τους δικαιώματα στον 21ο αιώνα». Πρόσθεσε δε ότι «ο ισλαμικός κόσμος υποφέρει από διάφορα προβλήματα».

Απευθυνόμενος στις χώρες του ΟΙΔ ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε, «Θα ήταν δίκαιο να απέχετε από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων της Κύπρου ή της Δυτικής Θράκης μόνο και μόνο επειδή έχετε διαφορές με την Τουρκία;».

Σε ότι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ότι «έχει αποκαλύψει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που υπάρχουν στον κόσμο. Ακούσαμε αυτούς που λένε ότι εδώ δεν είναι η Μέση Ανατολή, δεν είναι το Αφγανιστάν, γιατί χύνεται αίμα. Για εμάς, το αίμα που χύθηκε στο Χάρκοβο και το αίμα που χύθηκε στο Χαλέπι είναι το ίδιο».

