NBΑ: Οι Μπακς “διέλυσαν” τους Σικάγο Μπουλς

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε κέφια, τα “ελάφια” κυριάρχησαν των “ταύρων”, σε μια σημαντική νίκη και για βαθμολογικούς λόγους.

Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε το ντέρμπι με το Σικάγο το Μιλγουόκι. Οι Μπακς ήταν ασταμάτητοι και πέτυχαν μία εύκολη νίκη με 126-98 που τους κρατάει κοντά στους Χιτ για το καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 25 πόντους και πήρε 17 ριμπάουντ, έχοντας όμως 9 λάθη.

Πρώτος σκόρερ για τους πρωταθλητές ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ με 27 πόντους.

Για το Σικάγο ξεχώρισαν οι Νίκολα Βούτσεβιτς με 22 πόντους και ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και Ζακ ΛαΒίν από 21 πόντους.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/3) στις 03:00 εντός έδρας με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ορλάντο - Γκόλντεν Στέιτ: 94-90

Νέα Υόρκη - Ατλάντα: 111-117

Μιλγουόκι - Σικάγο: 126-98

Ντένβερ - ΛΑ Κλίπερς: 127-115

