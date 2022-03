Κόσμος

Ο Πούτιν δεν έκανε δεκτή την παραίτηση της διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια στιγμή από την Κεντρική Τράπεζα απολύονται, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Bloomberg, υπάλληλοί της

Η διοικήτρια τη Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας Ελβίρα Ναμπιούλινα, σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, προσπάθησε να υποβάλει την παραίτησή της, αλλά ο πρόεδρος της χώρας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν την έκανε αποδεκτή, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο ταυτόχρονα τέσσερις ανώνυμες πηγές.

Την ίδια στιγμή από την Κεντρική Τράπεζα απολύονται σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Bloomberg υπάλληλοί της. Σύμφωνα με τις δηλώσεις μιας εκ των πηγών (συνομιλητών), κάποια στιγμή «ο ρυθμός των απολύσεων ήταν τόσο εντατικός, που το τμήμα IT (πληροφορικής) δεν είχε χέρια για να κλείσει τους λογαριασμούς».

(με πληροφορίες από την ρωσική υπηρεσία της Deutsche Welle)

Ειδήσεις σήμερα:

Επιδότηση στα καύσιμα: η κάρτα, το ψηφιακό κουπόνι και το μπόνους των 5 ευρώ

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Ρούλα Πισπιρίγκου: πείτε μου κι εμένα τι έκανα στα παιδιά μου...

Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: “Εφιάλτης” η ακρίβεια για τα νοικοκυριά