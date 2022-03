Life

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: η πρώτη κατάθεση στην δίκη, ο γιος του και η επιστροφή στην φυλακή (βίντεο)

Ποια είναι η κατάσταση του ηθοποιού και για πότε ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος

Σε υψηλούς τόνους και κεκλεισμένων των θυρών έγινε η δίκη του ηθοποιού, στο πλευρό του οποίου ήταν η σύζυγος κι ο γιος του.

Ο ηθοποιός ήρθε αντιμέτωπος με τις γυναίκες που τον κατηγορούν, ενώ σταθερά στο πλευρό του βρίσκονται η γυναίκα του και ο γιός του, με τους οποίους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε ολιγόλεπτη κουβέντα.

Η συνέχεια στη δίκη δόθηκε με την κατάθεση της πρώτης από τις τρεις ηθοποιούς που έχουν καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για σεξουαλική κακοποίηση, κατάθεση που έγινε χωρίς ακροατήριο.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο συνήγορος της ηθοποιού που κατέθεσε – χωρίς να ολοκληρώσει όμως την εξιστόρηση των γεγονότων – ανέφερε ότι η εντολέας του κινήθηκε στο πλαίσιο των όσων ήδη έχει πει και περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο ηθοποιός κατά την επιστροφή του στις Φυλακές ήταν σε διαφορετική διάθεση, αρκετά καλύτερη.

Στην εκπομπή μίλησε και ο Πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας " διαφωνώ με τις καταθέσεις να γίνονται φειγ βολάν, όχι δεν έχω μιλήσει ούε με τον Πέτρο Φιλιππίδη ούτε με τη σύζυγό του Ελπίδα".

Η επόμενη δικάσιμος για τη δίκη Φιλιππίδη ορίστηκε για την 1η Απριλίου.