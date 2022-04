Αθλητικά

Αστέρας - Ατρόμητος: Ο Γιαννιώτης έδωσε τον βαθμό στους Περιστεριώτες

Ισόπαλοι δίχως τέρματα αναδείχθηκαν Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League. Οι Περιστεριώτες «οφείλουν» το βαθμό στον Ανδρέα Γιαννιώτη που πραγματοποίησε σωρεία επεμβάσεων κρατώντας απαραβίαστη την εστία του ενώ σε μια περίπτωση, είχε και τη βοήθεια του δοκαριού, στην προσπάθεια του Πίτσου Ατιένζα (52’). Οι παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς απέτυχαν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες τους αλλά και το αριθμητικό πλεονέκτημα που τους «χάρισε» στο 85’ ο Ντένις Αλιμπεκ με την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε.

Οι Αρκάδες ήταν οι πρώτοι που έφτασαν κοντά στο γκολ και μάλιστα δις μέσα σε ένα δίλεπτο. Ο Ανδρέας Γιαννιώτης, όμως, αντέδρασε αποτελεσματικά τόσο στο σουτ του Σίτο (9’) όσο και σε αυτό του Φρανσέσκ Ρίτζι Κρέσπι (10’). Η απάντηση του Ατρόμητου ήρθε στο 17’ δια ποδός Αντίλ Ναμπί, ωστόσο το δυνατό σουτ του Βρετανού μέσου, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Αντώνης Τσιφτσής. Οι ίδιοι ακριβώς πρωταγωνιστές συμμετείχαν μπροστά στις δυο εστίες στις φάσεις του 26ου και του 29ου λεπτού, αντίστοιχα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την άστοχη κεφαλιά του Άσιερ Μπενίτο από πλεονεκτική θέση.

Μονόλογος το δεύτερο μέρος. Οι γηπεδούχοι στάθηκαν άτυχοι στο 52’, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, η κεφαλιά του Ατιένζα σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Γιαννιώτη. Ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου ήταν αυτός που και πάλι κράτησε το «μηδέν» στην εστία του, αποκρούοντας ενστικτωδώς το κοντινό πλασέ του Αντριαν Ριέρα στο 58’ ενώ και στο 69’ δεν επέτρεψε στον Μπενίτο να χριστεί σκόρερ, αποκρούοντας στο τετ-α-τετ. Στο 84’ ο Σίτο δεν μπόρεσε και πάλι να βρει δίχτυα – ελέω Γιαννιώτη – ενώ στο επόμενο λεπτό ο Αλιμπεκ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα καθώς έσπρωξε βίαια τον Μπενίτο.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος, με τους Αρκάδες να χάνουν την ευκαιρία να κάνουν το 2x2 στη διαδικασία των Play Out, αλλά τον Ατρόμητο, από την άλλη, να παίρνει έναν πολύτιμο βαθμό και να ανεβαίνει στο +6 από την προτελευταία Λαμία, κάνοντας βήμα απευθείας παραμονής στα μεγάλα σαλόνια.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Τασουλής, Ατιένζα, Αντζουλάς, Καρμόνα (65’ Γκαρσία), Σάνταφε (66’ Κανελλόπουλος), Βαλιέντε (90’ Μπαράλες), Σίτο, Κρέσπι (65’ Τιλίκα), Ριέρα (80’ Σονί), Μπενίτο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Καστελάνο, Κιβρακίδης, Χατζηισαϊας (46’ Στρούγγης), Μαυρομμάτης, Σάλομον, Χαρίσης (90’ Καρτάλης), Έρλινγκμαρκ, Μουνίθ (77’ Αλιμπεκ), Ναμπί (90’ Ντένιτς), Κουλούρης.

