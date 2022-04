Πολιτική

Γεωργιάδης για ακρίβεια: πόλεμο έχουμε… ψυχραιμία (βίντεο)

Καυγάς με τον Ανδρέα Πετρόπουλο στον “αέρα” της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα”. Τι είπε ο Υπ. Ανάπτυξης για τα μέτρα στήριξης, το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ, την αισχροκέρδεια και τους ελέγχους.

«Εάν είναι αδύνατο για την Γερμανία να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες που προκύπτουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, σκεφθείτε τι ισχύει για την Ελλάδα», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «είναι πολύ μεγάλη κρίση και σε τέτοιες περιόδους, πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι. Πόλεμο έχουμε... ψυχριαμία! Δεν πρέπει κανείς να χάνει την ψυχραιμία του, η Κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν πίσω. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά έχουμε πόλεμο. Θα κοιτάξουμε, χωρίς να βάλουμε σε κίνδυνο το Κράτος, να βοηθήσουμε όποιον έχει ανάγκη».

Σχετικά με τους ελέγχους για αισχροκέρδεια, είπε πως έλεγχοι γίνονται διαρκώς, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει δημοσιοποίηση των επωνυμιών των επιχειρήσεων, όπως συνέβη επί κορονοϊού, καθώς τότε ψηφίστηκε ειδική διάταξη στην Βουλή που στηρίχθηκε στην δημόσια υγεία, ενώ τώρα δεν υπάρχει τέτοια βάση και εφόσον υπάρξει τέτοια τροπολογία «άνετα μπορεί να προσβληθεί στο δικαστήριο ως αντισυνταγματική».

Σημείωσε πως «εφόσον οι δικηγόροι μας διαβεβαιώσουν πως δεν θα “πέσει” στο δικαστήριο, προτίθεμαι να φέρω διάταξη στην Βουλή, ώστε σε περίπτωση υποτροπής να μπορεί να γίνεται ανακοίνωση της επωνυμίας των επιχειρήσεων που αισχροκερδούν».

«Εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχουν αυτά τα κέρδη, θα γίνει μια έκτακτη πολύ μεγάλη φορολόγηση τους. Τα χρήματα αυτά θα πάνε στον Προϋπολογισμό, από όπου πληρώνονται τα μέτρα της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Μέχρι να δημοσιεύσει ισολογισμό μια εταιρεία, ότι λέμε είναι υποθετικό», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με την συζήτηση για τα υπερκέρδη των εταιρειών παραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχολιάζοντας τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα και άλλων πολιτικών αρχηγών, για το ύψος των υπερκερδών αυτών, ο κ Γεωργιάδης είπε πως «ο καθένας λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι. Μόνο όταν δημοσιευθούν οι ισολογισμοί, θα ξέρουμε το ακριβές ποσό».

Στο σημείο αυτό παρενέβη στην συζήτηση ο καλεσμένος στην εκπομπή, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Αυγή», Ανδρέας Πετρόπουλος, οι αναφορές του οποίου για τα μέτρα στήριξης, τους συνταξιούχους και την αύξηση του χρέους της χώρας, προκάλεσαν την αντίδραση του Υπουργού Ενέργειας. Ο χαρακτηρισμός του πως όσα είπε ο δημοσιογράφος αποτελούν «ουρανομήκεις ανοησίες», προκάλεσε την διαμαρτυρία του κ. Πετρόπουλου, με τον Γιώργο Παπαδάκη να ζητά από τον Άδωνι Γεωργιάδη να ανασκευάσει την φράση του και τον Υπ. Ανάπτυξης να επιμένει, αργότερα δε να λέει πως είναι «ανακρίβειες», προκειμένου να συνεχιστεί η συζήτηση, χωρίς όμως ουσιαστικά να αποσύρει τον χαρακτηρισμό και τονίζοντας πως δεν ζητάει συγγνώμη.





Απαντώντας σε όσα είπε ο Ανδρέας Πετρόπουλος, ο κ. Γεωργιάδης, σε έντονο ύφος είπε «ο κ. Πετρόπουλος είπε πως η Κυβέρνηση ευθύνεται για την αύξηση του λόγου του χρέους τα τελευταία 3 χρόνια. Σε άλλον πλανήτη ζούσε; Δεν ήξερε την παγκόσμια κρίση λόγω της πανδημίας; Δεν ήξερε ότι ο κ. Τσίπρας ζητούσε να δώσουμε και άλλα χρήματα; Σε κώμα ήταν 3 χρόνια ο κ. Πετρόπουλος; Η αύξηση του χρέους δεν είναι ευθύνη της Κυβέρνησης, αλλά ευθύνη της πανδημίας».

«Είναι πολύ μεγάλο το κύμα της ακρίβειας σήμερα; Προφανώς και είναι. Είναι ευθύνη του Μητσοτάκη; Ισπανία, ΗΠΑ, Βέλγιο και τόσες χώρες έβγαλαν πολύ πληθωρισμό. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει πάρει περισσότερα μέτρα από εμάς για τον πληθωρισμό», συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης απαντώντας σε όσα υποστήριξε ο Ανδρέας Πετρόπουλος, συμπληρώνοντας πως «ως προς τις συντάξεις, είπε με μεγάλο στόμφο ότι οι συνταξιούχοι παίρνουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους έως 700 ευρώ. Επί ΣΥΡΙΖΑ πόσα έπαιρναν; Δεν το ήξερε ο κ. Πετρόπουλος;».

Σχετικά με τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι του κύματος ανατιμήσεων, λόγω και της ενεργειακής κρίσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε «δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω, όπως κάναμε και στην πανδημία. Θέλω να πω σε όλους τους συμπολίτες μας, που σήμερα τα φέρνουν πέρα δύσκολα, ότι η Κυβέρνηση είναι πάνω τους και όσα μέσα διαθέτουμε για να κάνουμε την ζωή τους καλύτερη, θα τα χρησιμοποιήσουμε».

Σχετικά με τις πληροφορίες για επικείμενη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, όπως σε γάλα, κρέας, λάδι και ψωμί, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε «είχα πει σε ανύποπτο χρόνο πως και αυτό το σενάριο εξετάζεται, αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα είναι υπό επεξεργασία από το οικονομικό επιτελείο».

«Το πασχαλινό τραπέζι θα έχει μια μεγάλη επιβάρυνση σε σχέση με πέρσι», επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης, διευκρινίζοντας πως «για το αρνί, θα το πω από τώρα: παίζατε τα ρεπορτάζ ότι η τιμή είχε πέσει πάρα πολύ χαμηλά, γιατί είχαμε την καραντίνα και τα αρνιά ήταν απούλητα και πουλούσαν οι κτηνοτρόφοι κάτω από το κόστος, άρα αν φέτος συγκρίνουμε με αυτήν την τιμή, η αύξηση θα είναι μεγάλη, όμως αν συγκρίνουμε με την “κανονική” τιμή, του 2019, δεν θα είναι μεγάλη η αύξηση».

