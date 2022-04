Κόσμος

Ονδούρα: Εκδίδεται στις ΗΠΑ ο τέως Πρόεδρος Ερνάντες

Κατηγορείται για συμμετοχή στη διακίνηση 500 τόνων κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Παρέδωσε την εξουσία μετά από 8 χρόνια, τον περασμένο Ιανουάριο.

Το συνταγματικό τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ονδούρας απέρριψε χθες Τετάρτη έφεση για να εμποδιστεί η έκδοση του πρώην προέδρου της χώρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες στις ΗΠΑ, που θέλουν να τον δικάσουν για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συνήγοροι του κ. Ερνάντες επιδίωξαν να εμποδίσουν την έκδοση του εντολέα τους επιχειρηματολογώντας πως θα αποτελούσε «παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο την ενέκρινε την 28η Μαρτίου. Η ημερομηνία που θα παραδοθεί στις αμερικανικές αρχές ο τέως αρχηγός του κράτους δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Οι ονδουριανές αρχές προχώρησαν την Παρασκευή στην κατάσχεση 33 ιδιοκτησιών, 8 εμπορικών επιχειρήσεων, 16 οχημάτων και διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων που ανήκαν στον πρώην πρόεδρο (2014-2022).

Ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες παρέδωσε την εξουσία στα τέλη Ιανουαρίου, έπειτα από οκτώ χρόνια, και συνελήφθη στα μέσα του Φεβρουαρίου, την επομένη του αιτήματος έκδοσής του από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, που θέλει να τον δικάσει για συμμετοχή σε «συνωμοσία» με σκοπό την εισαγωγή 500 και πλέον τόνων κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Νεοϋορκέζοι εισαγγελείς αρμόδιοι για την υπόθεση ερίζουν ότι ο πρώην πρόεδρος ήταν συνεργός στη διακίνηση κοκαΐνης, πως είχε μεταμορφώσει την Ονδούρα σε «ναρκωκράτος».

Ο κ. Ερνάντες φέρεται επίσης να είχε λάβει εκατομμύρια δολάρια ως δωροδοκίες από συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά και δρουν στην Ονδούρα, στο Μεξικό και σε άλλα κράτη.

Εάν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης - αυτή ακριβώς επιβλήθηκε ήδη στον αδελφό του, τον Χουάν Αντόνιο «Τόνι» Ερνάντες, πρώην βουλευτή, τον Μάρτιο του 2021, από αμερικανικό δικαστήριο.

Ο πρώην πρόεδρος της δεξιάς αυτοπροβαλλόταν κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του ως μέγας διώκτης των διακινητών ναρκωτικών. Διατείνεται ότι οι κατηγορίες της δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε βάρος του αποτελούν την «εκδίκηση των καρτέλ», «συνωμοσία ενορχηστρωμένη ώστε καμία κυβέρνηση να μην τους αντισταθεί ποτέ ξανά».

