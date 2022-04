Κοινωνία

Άγιος Παντελήμονας - “Χαμόγελο του Παιδιού”: Το χρονικό της φρίκης για τα αδελφάκια

Το ιστορικό της υπόθεσης με τα τρία ανήλικα στον Άγιο Παντελεήμονα, παρουσίασε το Χαμόγελο του Παιδιού.

Το χρονικό της φρικτής υπόθεσης των τριών ανήλικων παιδιών στον Άγιο Παντελεήμονα, παρουσίασε, σε ανακοίνωσή του, το "Χαμόγελο του Παιδιού".

«Μία ακόμη φρικτή περίπτωση παραμέλησης-κακοποίησης με θύματα τρία μικρά Παιδιά στην Αθήνα που χειρίστηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έπειτα από ανώνυμες αναφορές που δέχθηκε στην εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056. Τρία μικρά παιδιά που από την πρώτη αναφορά που έλαβε ο Οργανισμός πέρασαν σχεδόν δύο μήνες για να απομακρυνθούν τελικά από το κακοποιητικό τους περιβάλλον» αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση.

Το ιστορικό της υπόθεσης, όπως το παρουσιάζει το Χαμόγελο του Παιδιού:

Στις 20 Φεβρουαρίου 2022 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δέχθηκε δύο ανώνυμες κλήσεις στην εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 από δύο ευαισθητοποιημένους πολίτες οι οποίοι ενημέρωσαν για τα προβλήματα σε μια οικογένεια με τρία παιδιά ελληνικής καταγωγής σχολικής και προσχολικής ηλικίας.

Όπως ανέφεραν υπήρχαν πολύ συχνά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα οποία η μητέρα επιτίθεται στον πατέρα φραστικά και σωματικά και τον έδιωχνε βίαια από το σπίτι, με αποτέλεσμα την παρέμβαση της αστυνομίας. Τα περιστατικά συνέβαιναν ενώπιων των παιδιών. Επιπλέον, ανέφεραν ότι τα παιδιά είναι συνεχώς κλεισμένα στο σπίτι και δεν έβγαιναν ποτέ έξω.

Στις 21 Φεβρουαρίου 2022 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαβίβασε την ανώνυμη αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελία ανηλίκων.

Στις 7 Απριλίου 2022 το Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής κάλεσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και ζήτησε τη συνδρομή του καθώς τα τρία παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι κατόπιν εισαγγελικής εντολής λόγω άθλιων συνθηκών διαβίωσης. Το τμήμα ζήτησε να πραγματοποιηθεί η ασφαλής μεταφορά των τριών παιδιών. Άμεσα άνθρωποι του Οργανισμού βρέθηκαν δίπλα στα παιδιά για να τους παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα. Τα παιδιά ήταν εντελώς παραμελημένα με δερματικά προβλήματα που πιθανόν προήλθαν από την ύπαρξη μούχλας, κατσαρίδων και ποντικιών στο σπίτι τους. Άμεσα εξασφαλίστηκε η μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για να εξεταστούν. Καθώς δεν υπάρχουν τα έγγραφα των Παιδιών οι γιατροί υπολογίζουν τις ηλικίες τους σε έξι, τεσσάρων και δύο ετών.

Παράλληλα «Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε ότι τα παιδιά επαιτούσαν στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα και στις γύρω περιοχές.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα παραμείνει με τους ανθρώπους του δίπλα τους για όσο χρειαστούν.

