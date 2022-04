Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Πατέρας βίαζε την ανήλικη κόρη του και την έκαιγε όταν αντιστεκόταν

Σπίτι - κολαστήριο για μία 10χρονη στην Νέα Σμύρνη. Πώς αποκαλήφθηκε η απάνθρωπη ιστορία με θύμα το ανυπεράσπιστο κοριτσάκι.

Την απόλυτη φρίκη ζούσε ένα κοριτσάκι στην Νέα Σμύρνη από τα χέρια του ίδιου της του πατέρα.

Ο 47χρονος Ρουμάνος πατέρας της, σεσημασμένος για κλοπές, την βασάνιζε και την κακοποιούσε σεξουαλικά.

Όταν δε, το κορίτσι αντιδρούσε της έκαιγε τα χέρια στο μάτι της κουζίνας. Βασανιστήρια που δεν τα χωράει ο ανθρώπινος νους.

Η φρίκη που βίωνε το παιδί αποκαλύφθηκε τελικά στο αστυνομικό τμήμα Νέας Σμύρνης από πρόσωπο από το περιβάλλον του Ρουμάνου, το οποίο περιέγραψε όλη τη φρίκη που ζούσε η 10χρονη.

Ο φάκελος διαβιβάστηκε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Ομονοίας και οι έμπειροι αξιωματικοί που είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στη διαχείριση αυτών των ευαίσθητων υποθέσεων, έπειτα από ενημέρωση της Εισαγγελέως Ανηλίκων, κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες στον Ρουμάνο και να οδηγήσουν την 10χρονη στο Παίδων.

«Ο μπαμπάς φοβάται τη νύχτα και με φωνάζει στο κρεβάτι του…» ψέλλιζε με τρεμάμενα χείλη και ντροπή το παιδάκι αναφέροντας και άλλα ακραία σκηνικά.

