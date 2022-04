Οικονομία

Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση: Κρατικές παρεμβάσεις αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή λύση

Δεν πρέπει να χάσουμε για οικονομικούς λόγους την υποστήριξη των πληθυσμών μας, είπε ο Πρωθυπουργός στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στη συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Ματίας Κόρμαν, στο πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι πρέπει να αποσυνδεθεί η τιμή του φυσικού αερίου από την τιμή του ηλεκτρισμού και είπε ότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή απάντηση λέγοντας ότι προσδοκά να υπάρξει απόφαση τον Μάιο.

«Αν αυτό δεν συμβεί, θα ξοδέψουμε ως κράτη πόρους για να συγκρατήσουμε τις τιμές» είπε σημειώνοντας ότι αν δεν δράσουμε, θα αφήσουμε χώρο στις δυνάμεις του λαϊκισμού. «Αν δεν παρθεί απόφαση από την ΕΕ, τότε θα δράσουμε μόνοι σε εθνικό επίπεδο» υπογράμμισε. Δεν πρέπει να χάσουμε για οικονομικούς λόγους την υποστήριξη των πληθυσμών μας» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Επίσης είπε ότι έχουμε 230 δις αδιάθετα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως ΕΕ και να τα αξιοποιήσουμε για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

«Βγήκαμε από την πανδημία και ελπίζαμε ότι θα συνεχίζονταν η μεγάλη ανάπτυξη. Κανείς δεν περίμενε πόλεμο στην Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρξουν μεγάλες επιπλοκές στην παγκόσμια οικονομία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Επιπλέον ανέφερε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε τα δάνειο του ΔΝΤ νωρίτερα, πήρε την πρώτη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης, και τον Αύγουστο θα βγούμε από τον μηχανισμό ενισχυμένης εποπτείας.

«Έχει σημασία να δώσουμε μήνυμα στις αγορές ότι μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, ότι είμαστε αξιόπιστοι» είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι ο επόμενος εφικτός στόχος είναι να αναβαθμιστεί η χώρα σε επενδυτική βαθμίδα.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία πορεύεται προς τη σωστή κατεύθυνση, έχει φιλόδοξη ατζέντα που την υλοποιεί σε συνθήκες δημοσιονομικής αξιοπιστίας.

