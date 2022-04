Life

Πασχαλινά κουλουράκια της γιαγιάς από τον Πέτρο Συρίγο

Μία εύκολη και πεντανόστιμη συνταγή για πασχαλινά κουλουράκια από τον Πέτρο Συρίγο.

Πεντανόστιμα, παραδοσιακά πασχαλινά κουλουράκια γεμάτα... νοσταλγία, ετοίμασε το πρωί της Δευτέρας ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό», Πέτρος Συρίγος.

Μία πεντανόστιμη συνταγή για τις γιορτές του Πάσχα που πλησιάζουν και θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους.

Συστατικά:

250 γρ βούτυρο

270 γρ ζάχαρη

3 αυγά

½ κ.τ.γ σόδα

60 ml χυμό πορτοκάλι

125 ml γάλα εβαπορέ

Ξύσμα από 2 πορτοκάλια

Ξύσμα από ½ λεμόνι

2 βανίλιες

1½ κ.τ.γ μαχλέπι

½ κ.τ.γ μαστίχα σκόνη

900-950 γρ αλεύρι γ.ο.χ

1 κρόκο αυγού και 1 κ.τ.σ νερό για το άλειμμα

½ κ.τ.γ αμμωνία (προαιρετικά)

Η συνταγή:

Βάζουμε το βούτυρο που το έχουμε αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε με το φτερό για 1 λεπτό. Στη συνέχεια προσθέτουμε σιγά σιγά την ζάχαρη. Κλείνουμε για λίγο το μίξερ και μαζεύουμε τα τοιχώματα με μια μαρίζ και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να αφρατέψει και να ασπρίσει το βούτυρο(περίπου 3 λεπτά). Παράλληλα σπάμε τα αυγά σε ενα μπολ. Προσθέτουμε ένα ένα τα αυγά στο μείγμα με το βούτυρο, ρίχνουμε ένα, περιμένουμε να αναμιχθεί και στη συνέχεια προσθέτουμε το επόμενο, οχι όλα μαζί. Συνεχίζουμε το χτύπημα στο μίξερ να αφρατέψουν σε μέτρια προς δυνατή ένταση. Όσο δουλεύει το μίξερ, βάζουμε σε ένα ψηλό ποτήρι τον χυμό πορτοκάλι με την σόδα και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι, προσοχή θα φουσκώσει.Χαμηλώνουμε την ένταση στο μί ξερ και προσθέτουμε τον χυμό πορτοκάλι, το γάλα, το ξύσμα πορτοκάλι και ξύσμα λεμόνι. Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι και εκεί προσθέτουμε τις βανίλιες, το μαχλέπι, την μαστίχα. Προσθέτουμε την μισή ποσότητα αλευριού στο μίξερ, ανακατεύουμε(οχι πολύ) στη συνέχεια προσθέτουμε και το υπόλοιπο και σταματάμε το χτύπημα. Δεν θέλει πολύ χτύπημα το μείγμα μας γιατί θα μας βγουν σκληρά. Βάζουμε όλο το μείγμα στον πάγκο μας και ζυμώνουμε λίγο με το χέρι να ενσωματωθεί καλά το αλεύρι. Σκεπάζουμε με μια μεμβράνη εκεί όπως είναι στον πάγκο μας και αφήνουμε για 20 λεπτά. Δουλεύουμε με τα χέρια μας το ζυμάρι μας. Χωρίζουμε το μείγμα μας σε μπαλάκια στο μέγεθος της παλάμης μας. Ανοίγουμε τη ζύμη σε μπαστουνάκια και κατόπιν φτιάχνουμε πλεξούδες ή πλάθουμε στο σχήμα που θέλουμε. Βάζουμε στο ταψάκι μας λαδόκολλα και τοποθετούμε πάνω τα κουλουράκια. Ανακατεύουμε τον κρόκο με το νερό και αλείφουμε τα κουλουράκια. Ψήνουμε στους 175 βαθμούς για 20-25 λεπτά και απολαμβάνουμε!