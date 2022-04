Life

“Το Πρωινό” - Στάθης Παναγιωτόπουλος: Στην Αλόννησο για το Πάσχα (βίντεο)

Αποκλειστικές εικόνες από την αναχώρηση του παρέα με την σύζυγό του από το σπίτι τους. Τι λέει στο "Πρωινό" η δικηγόρος της κοπέλας που τον κατήγγειλε για διαρροή "ροζ" βίντεο.



Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπεται να δικαστεί με βούλευμα ο τηλεπαρουσιαστής Στάθης Παναγιωτόπουλος για δημοσιοποίηση, μέσω Διαδικτύου, υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην ερωτικής συντρόφου του.

Η παραπομπή αφορά τη μία από τις δύο υποθέσεις για τις οποίες είχε απολογηθεί την περίοδο των Χριστουγέννων (η δεύτερη εκκρεμεί στην ανάκριση) και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ωστόσο, παρά την εξέλιξη αυτή η οποία έγινε γνωστή μόλις χθες, η εκπομπή «Το Πρωινό» εντόπισε τον Στάθη Παναγιωτόπουλο έξω από το σπίτι του την ώρα που αναχωρούσε με την σύζυγό του, προκειμένου να ταξιδέψουν στην Αλόννησο για τις διακοπές του Πάσχα.

Όπως μετέφερε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινωπόρου, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του ζευγαριού, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος φέρεται ευδιάθετος και χαρούμενος, ενώ φαίνεται να περίμεναν την εξέλιξη αυτή σχετικά με την δίκη και δεν τους αναστάτωσε η χθεσινή είδηση.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος της πρώτης καταγγέλλουσας Σταυρούλα Αντιγόνη Πριλή, σε δηλώσεις της στο «Πρωινό» έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για απαθή συμπεριφορά του Στάθη Παναγιωτόπουλου, ο οποίος συνεχίζει την ζωή του κανονικά, ενώ η κοπέλα εξεπλάγην για μια ακόμα φορά με την στάση του παρουσιαστή.

